243. dzień wojny. Putin straszy „brudną bombą”. Buuu! Logiki w tym za grosz

Rosjanom coś wyraźnie nie idzie. Z bólem serca, tudzież wszystkiego, co może boleć, przyznają, że muszą opuścić przyczółek chersoński, ale jakoś tak im żal. Straszą więc świat, wyskakując z ciemnego zaułka to tu, to tam i krzycząc: buuu! Najnowszy pomysł to tzw. brudna bomba.

23 października z samego rana rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu wydzwaniał do swoich odpowiedników na Zachodzie i straszył ich, że Ukraina zastosuje „brudną bombę”. Większej bzdury dawno nie słyszeli, więc zdziwienie było potężne. Gdzie Ukraińcy mieliby tej bomby użyć? Na własnym terytorium czy rosyjskim? Zaśmieciliby w ten sposób swój kraj?