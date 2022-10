246. dzień wojny. Niesamowity przypadek Bałakliji. Tak pękają rosyjscy żołnierze

I właśnie Putinowi skończyły się opcje. Jedyne, co mu zostało, to nakręcanie naiwnej Europy Zachodniej na pokój. Cała nadzieja w wojnie informacyjnej i agentach wpływu. Czy rosyjski front się załamie? Z pewnością, ale to jeszcze może potrwać.

Wyszła ostatnio na jaw ciekawa rzecz. Otóż opuszczając stanowisko dowodzenia w Bałakliji, Rosjanie zostawili masę różnych dokumentów, których analiza prowadzi do interesujących wniosków. Najważniejszy: armia jest w rozsypce. Długo tak nie pociągnie. Wciąż może prowadzić działania obronne, ale nawet tu słabnie jej potencjał. I nadal popełnia te same błędy.