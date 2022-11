256. dzień wojny. Rosja zna strategiczne środki ciężkości Ukrainy. Czy uderzy skutecznie?

Niemal każdy zna Clausewitzowską definicję wojny, notabene nie zawsze zrozumiałą nawet po przetłumaczeniu z niemieckiego, ale mało kto wie, że Carl von Clausewitz dokonał czegoś znacznie ważniejszego – zdefiniował środki ciężkości, w które uderzenie powala przeciwnika na kolana.

Wojna w Ukrainie jest de facto wojną europejską, bo ambicje Władimira Putina, czego od dawna nie ukrywa, są znacznie większe niż podbój tego kraju. Od 2004 r. mówi on o odtworzeniu imperium i naprawie błędów przeszłości (rozpad ZSRR). Nikt nie słuchał jego butnych zapowiedzi, a on zaatakował Gruzję, nikt nie brał na poważnie gróźb kierowanych pod adresem Ukrainy, a on zaanektował Krym i oderwał od Ukrainy część Donbasu.