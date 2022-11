COP27. Pytań więcej niż odpowiedzi. Przełom jest, ale niewystarczający

Zewsząd słychać głosy, że światowi liderzy wciąż nie podchodzą do katastrofy klimatycznej z wystarczającą powagą i świadomością nieuchronnej apokalipsy, jednak na tegorocznym COP po raz pierwszy oficjalnie zdecydowano o reparacjach klimatycznych.

COP, coroczna konferencja Narodów Zjednoczonych poświęcona zmianom klimatu, długo nie wzbudzała wielkich emocji w światowych mediach. Tocząca się w cieniu destabilizującej Europę od wielu miesięcy wojny w Ukrainie oraz w przededniu bodaj najbardziej kontrowersyjnych i upolitycznionych w historii mistrzostw świata w piłce nożnej została spisana na straty właściwie już w pierwszych dniach. Bo COP taką właśnie ma reputację – imprezy ważnej na tyle, by zaszczyciły ją swoją obecnością najważniejsze osobistości światowej polityki, ale też na tyle pozbawionej realnych konsekwencji (pomimo niezaprzeczalnie ważnej tematyki tam poruszanej), żeby uznać ją za w gruncie rzeczy nieistotną. Dla wielu to po prostu kolejna odsłona globalnego objazdowego cyrku konferencji i konferencyjek, na których dużo się mówi, a po których robi się stosunkowo niewiele.

Czytaj też: Kryzys klimatyczny. Trzeba działać teraz albo nigdy

Reparacje klimatyczne na COP27

Po zakończonym właśnie COP27, które odbywało się przez ostatnie dwa tygodnie w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh, już słychać wiele podobnych opinii. Jest tak szczególnie dlatego że ogłoszona w niedzielę nad ranem czasu polskiego końcowa deklaracja znowu nie zawiera nakazu całkowitego i szybkiego odejścia od paliw kopalnych. Mimo wszystko uznanie tegorocznego szczytu za całkowitą porażkę byłoby podejściem przesadzonym, bo w Egipcie doszło do kilku przełomów na frontach, które jeszcze niedawno były uważane za nietykalne.

Przede wszystkim po raz pierwszy w oficjalnych dokumentach pojawiła się mowa o reparacjach klimatycznych. Kraje Globalnego Południa, najczęściej znacznie słabiej rozwinięte gospodarczo od bogatej Północy, ale ponoszące nieproporcjonalnie duże koszty zmian klimatycznych, od 30 lat domagały się rekompensat finansowych. To od zawsze był temat kontrowersyjny, bo składają się na niego bodaj wszystkie najdelikatniejsze kwestie w relacjach międzynarodowych. Pobrzmiewają tu echa kolonializmu i neokolonializmu, globalnych nierówności materialnych, ale też dystrybucji władzy w największych instytucjach decydujących o przyszłości planety. Sporne pozostawało właściwie wszystko. Kto ma płacić, ile mają wynosić reparacje oraz kto ma je otrzymywać. Czy Południu powinno pozwolić się rozwijać tak, jak mogła to robić przez stulecia północ, czy jednak w imię walki z ociepleniem klimatu industrializacji jako takiej zakazać całkowicie? Czy Chinom oraz petrodyktaturom z Zatoki Perskiej kazać dorzucać się do funduszu, bo są dziś relatywnie bogate i mocno trują planetę, czy pozwolić im usiąść po stronie ofiar z racji na ich kolonialną przeszłość? Jak podzielić pieniądze i które klęski żywiołowe wycenić wyżej od innych? A nawet – jak w ogóle nazwać transze przelewanych pieniędzy: aktywiści chcieli reparacji niosących w sobie element zadośćuczynienia i przyznania się do winy przez bogatą Północ. Ta z kolei naciskała, by był to po prostu fundusz na rzecz „strat i szkód” klimatycznych. Pytań od początku było więcej niż odpowiedzi.

Czytaj też: Dlaczego grożą nam coraz częstsze nawałnice i powodzie?

Ani kroku wstecz względem Glasgow

Rok temu, w czasie COP26 w Glasgow, brytyjska prezydencja szczytu próbowała uwzględnić zapis o funduszu reparacyjnym w końcowej deklaracji, ale została zablokowana m.in. przez Stany Zjednoczone, Australię i całe grono państw unijnych. Z tego ostatniego wyłamała się tylko Dania, która już wtedy zadeklarowała przeznaczenie 100 mln koron duńskich (ok. 11 mln euro) dla najuboższych krajów walczących z katastrofą klimatyczną. One od lat na szczytach klimatycznych negocjują jako jeden blok, tak zwana Grupa 77. Tym razem również swoje postulaty wysuwały wspólnie, zwłaszcza że mają za sobą rok absolutnie dramatyczny. Wystarczy tylko wspomnieć powodzie, które zdewastowały jedną trzecią terytorium Pakistanu, niewiele tylko lżejsze podtopienia w Nigerii i kolejny rok suszy w Rogu Afryki, przez który zagrożonych śmiercią z głodu i niedożywienia jest według szacunków ONZ 37 mln ludzi tylko w tym zakątku świata.

COP27 przebiegał pod roboczym hasłem „ani kroku wstecz względem Glasgow” – i akurat w kwestii reparacji to się udało. Grupa 77 uzyskała nieoczekiwanego sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. I choć długo nie było konsensusu względem ostatecznego brzmienia zapisów o funduszu wsparcia dla Globalnego Południa, w celu ich ustalenia szczyt przedłużono o tydzień, a w sobotę negocjacje toczono do późnych godzin nocnych, to Waszyngton i Bruksela w ostatniej chwili zdecydowały się wycofać swój sprzeciw. Głośniej i do samego końca protestowała Rosja, ale i ten głos opozycyjny udało się spacyfikować. Ostatecznie fundusz powstał, chociaż wciąż brakuje szczegółów na temat jego funkcjonowania. Wiadomo, że w tekście porozumienia zawarto sformułowanie, że pieniądze otrzymywać mają kraje „najbardziej zagrożone” skutkami katastrofy klimatycznej. Unia jako całość i Stany Zjednoczone, jak również indywidualne delegacje poszczególnych krajów członkowskich zadeklarowały pieniądze, ale precyzyjne zasady ich dystrybucji, dokładną kwotę oraz adresatów ustalić trzeba będzie za rok, na kolejnej konferencji klimatycznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na pewno jednak przeznaczone na ten cel środki nie osiągną wymaganego pułapu finansowego – szacuje się, że żeby zamortyzować wszystkie skutki zmian klimatu na Globalnym Południu, potrzeba 2,5 bln dolarów do 2030 r.

Czytaj także: 8 mld. Już tyle jest nas na świecie. Przed nami kumulacja problemów

Klimatyczny dzień świstaka

Powstanie funduszu to zdecydowanie największy sukces negocjacji COP27. I być może jedyny, bo pod wieloma pozostałymi względami konferencja w Sharm el-Sheikh przypominała klimatyczny dzień świstaka. Brytyjczycy za wszelką cenę próbowali uratować zapis o utrzymaniu maksymalnego progu ocieplenia klimatu na poziomie 1,5 st. C względem czasów preindustrialnych. Na to zgodzić się nie chciały przede wszystkim delegacje Rosji, Arabii Saudyjskiej, Chin i przez długi czas również Brazylii. Te dwa pierwsze kraje walczyły także z zapisem o dojściu do całkowitego wstrzymania eksploatacji paliw kopalnych. Co najmniej ironicznie brzmiały słowa rosyjskich delegatów, którzy swój sprzeciw wobec zakazu korzystania ze złóż ropy argumentowali twierdzeniem, że w bieżącym klimacie politycznym nie można pogarszać sytuacji na rynku energetycznym. Zupełnie jakby Rosja za ów „bieżący klimat” nie była odpowiedzialna. Ostatecznie delegacji z Londynu się udało, ale to tylko utrzymanie status quo.



Dużo było mowy o bilateralnych negocjacjach pomiędzy USA i Chinami, które ważne były jednak głównie z politycznego punktu widzenia. Zarówno główny negocjator strony chińskiej Xie Zhenhua, jak i specjalny wysłannik prezydenta USA ds. klimatu John Kerry zgodnie podkreślali, że ich spotkanie było „niezwykle produktywne” i otworzyło wiele kanałów współpracy w celu obustronnej redukcji emisji i przechodzenia w kierunku klimatycznej neutralności. Oba państwa zadeklarowały, że zamierzają spotykać się regularnie już po zakończeniu COP27, ustalając kolejne kroki w partnerstwie dla klimatu. Realnych konsekwencji z tego wynika jednak niewiele, bo najważniejsze kwestie zostały w miejscu. Chiny nadal nie zgadzają się, by odebrano im status kraju rozwijającego się, dlatego swoje ewentualne uczestnictwo w funduszu reparacyjnym uznają w tej chwili za dobrowolne. Jednocześnie pokazują wyraźnie palcem w kierunku Północy, a więc i Stanów Zjednoczonych, mówiąc: to wy powinniście płacić, bo to wy truliście świat przez ostatnie setki lat. Przykład ten doskonale ilustruje problem z oceną COP27, gdzie z jednej strony działy się rzeczy przełomowe, z drugiej – przełom ten dokonywał się w dużej mierze w warstwie symbolicznej, i tylko w takiej.

W pozostałych kluczowych obszarach nie zmieniło się prawie nic, nawet deklaratywnie. Zwiększono wydatki na adaptację do nowych warunków klimatycznych, ale znów są to zmiany marginalne i dotyczące właściwie tylko krajów bogatych. Z węgla świat nie zrezygnuje, nawet pomimo przełomowej deklaracji Indii, jednego z największych trucicieli na świecie, gotowych „ograniczyć” – choć już nie „odejść zupełnie” od używania tego surowca w energetyce. Niewiele miejsca poświęcono utracie bioróżnorodności, również dlatego, że w tej kwestii ONZ organizuje… osobną konferencję, COP15, która odbędzie się za miesiąc. Optymizmem powiało tylko przez moment, kiedy w Egipcie przemawiał nowy-stary prezydent Brazylii Lula da Silva. Obiecał walkę z deforestacją Amazonii i przywrócenie działań na rzecz ochrony środowiska w jego kraju po czterech katastrofalnych pod tym względem latach rządów Jaira Bolsonaro.

Teraz można tylko ograniczać szkody

Nie brakowało oczywiście momentów efektownych, jak wejście na mównicę reprezentującej Ghanę 10-letniej aktywistki klimatycznej. Nakeeyat Dramani Sam wygłosiła płomienną mowę, apelując do światowych przywódców o „staranne wyliczenia” i „kierowanie się sercem” w ratowaniu planety. Były protesty wobec samych organizatorów, którzy na potrzeby szczytu robili wszystko, by przeobrazić Sharm el-Sheikh w „zielony kurort”, podczas gdy na co dzień są beneficjantami zglobalizowanej turystyki, a więc jednego z najbardziej szkodliwych dla środowiska sektorów gospodarki. Były wystąpienia ekspertów i naukowców, były indywidualne negocjacje sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa z poszczególnymi krajami. Zabrakło jednak najważniejszego – gotowości do działania. Kroki czynione naprzód są w walce z katastrofą klimatyczną wciąż za małe, a czyni się je za wolno. Nie ma ani globalnej jedności, ani przekonania, że działać trzeba natychmiast. Mówienie, że „zaraz będzie za późno”, jest w tej kwestii trywialne, bo za późno jest już. Teraz możemy co najwyżej ograniczać szkody – a i to idzie nam bardzo opornie.

Czytaj też: Czas ciągłych anomalii. Czekają nas burze i wysokie temperatury