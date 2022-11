277. dzień wojny. Czyżby Rosjanie mieli plan na wiosnę? Trzeba zawczasu wyrwać im zęby

Działania lądowe w Ukrainie chwilowo wyraźnie zwolniły. To się może zmienić, gdy temperatura spadnie poniżej zera, a ziemia stwardnieje. O wiele lepsze warunki do wznowienia ofensywy pojawią się koło marca. Co wtedy zrobią Rosjanie?

Co faktycznie zrobią, tego oczywiście nikt nie wie, ale może zechcą wykorzystać nadarzające się okazje. Znając już ich modus operandi, można się pokusić o pewne prognozy, opierając się także na wiedzy o sytuacji na frontach i stanie wojsk, czyli liczbie dostępnych żołnierzy, oficerów, uzbrojenia i sprzętu. I trzeba wziąć pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, sytuacja personelu i sprzętu ulega zmianom, ale widać pewne tendencje. Po drugie, Rosjanie też się powolutku uczą i usprawniają to i owo.