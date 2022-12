283. dzień wojny w Ukrainie. Czy Rosja jest państwem terrorystycznym?

Na frontach żadnych zmian nie ma, ale trochę się dzieje wokół samej Rosji. Czy jest to państwo terrorystyczne? Naszym zdaniem jest. Według Parlamentu Europejskiego jest państwem sponsorującym terroryzm. Co to za różnica?

Na frontach niestety walki nie ustają, ale nie dochodzi do zmian terytorialnych. Jest kilka geolokalizowanych zdjęć, dzięki którym udaje się ustalić rzeczywisty przebieg linii frontu. Np. są zdjęcia z rosyjskiego ataku pancernego na wieś Perwomajśke, na północny zachód od ruin wsi Piski pod Donieckiem. Rosjanie twierdzą, że Perwomajśke zdobyli, a tymczasem zdjęcia z walk udało się zlokalizować w punkcie de facto położonym pomiędzy oboma wymienionymi wsiami. Z kolei na froncie północnym, w rejonie Swiatowego, Rosjanie twierdzą, że zajęli Stelmachiwkę.