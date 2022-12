284. dzień wojny. Absurd goni absurd. Rosja zapobiegła III wojnie światowej?

Gdy na frontach panuje wymuszony aurą zastój, przychodzi czas na refleksję i głębsze przemyślenia. Coraz częściej pojawiają się pytania o przyczyny rosyjskiego ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 r.

Na wschodnim brzegu Dniepru pojawiła się ukraińska flaga, co wywołało niemałą sensację. Ale nie oznacza to uchwycenia przyczółka. Po prostu ukraińska ochotnicza jednostka „Carlson” przeprowadziła akcję powieszenia flagi, wykorzystując nieład, który towarzyszy przegrupowaniu rosyjskich wojsk w rejonie Kachowki. Dokładna lokalizacja flagi jest jednak nieznana. Umocniona linia rosyjskiej obrony znajduje się w pewnej odległości od brzegu rzeki, aby odsunąć większość sił poza zasięg ukraińskiej artylerii, co daje pole do popisu dla różnych grup specjalnych operujących na południowym brzegu Dniepru.