285. dzień wojny. Co tu wybuchło? Cios w samo jądro rosyjskiej siły bojowej

Wydarzeniem był nocny atak na bazę rosyjskich bombowców strategicznych w Engels pod Saratowem, niemal 600 km od granicy. Ale warto jeszcze wrócić do korzeni – dlaczego tak naprawdę Rosja napadła na Ukrainę?

Że był to atak, to oczywiste – słychać nadlatujący pocisk i potężny wybuch zaraz potem. W sieci pojawiły się zdjęcia z co najmniej dwóch kamer przemysłowych. Nie brzmi to jak typowy napędzany silnikiem tłokowym dron kamikadze, ale raczej silnik odrzutowy. Widać błysk, a kilka sekund później do kamery dociera potworny huk, uruchamiając autoalarmy w samochodach.