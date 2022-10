238. dzień wojny. Roje dronów kamikadze w Ukrainie. Jak działają te zabawki?

Rosjanie wciąż atakują Ukrainę przy pomocy tanich i prostych w obsłudze „dronów kamikadze”, oficjalnie nazywanych amunicją krążącą. Jak działają i co mogą zmienić w tej wojnie?

Najpierw kwestie semantyczne. Nazwa „amunicja krążąca” to kalka z angielskiego „loitering munitions”, czyli wręcz „wałęsająca się amunicja”. O co chodzi? Pocisk wysyła się w określony rejon, gdzie za pomocą kamery operator wyszukuje cel, a następnie kieruje go na niego. A więc na etapie „wałęsania się” aparat bezpilotowy fruwa tu i tam, a jego kamera zagląda w różne miejsca.