288. dzień wojny. Kiedy Ukraina otrzyma F-16? Dałyby popalić Rosji

Romeo Guzman/CSM via ZUMA Press Wire/Associated Press / EAST NEWS

Z całą pewnością nowoczesne samoloty bojowe zdecydowanie pomogłyby Ukrainie dokonać przełomu w działaniach bojowych i stworzyć warunki do kontrofensywy. Czy F-16 trafią kiedyś do Ukrainy? O to nieustannie pytają dziennikarze na konferencjach Pentagonu.