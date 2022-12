298. dzień wojny. Zagłada elitarnej arktycznej jednostki z Rosji. Ukraińcy użyli fortelu

200. Pieczeńska Brygada Zmechanizowana, odznaczona orderami Czerwonej Gwiazdy i Kutozowa, to jednostka niezwykła, jedyna w swoim rodzaju. A właściwie była, bo w Ukrainie niemal przestała istnieć.

W dodatku Jewgienij Prigożyn ściął się tutaj z liderem Donieckiej Republiki Ludowej Denisem Puszylinem, powszechnie zwanym Duszylinem. Ten drugi regularnie podkreśla, że pod Bachmutem bohatersko walczą siły zbrojne Donieckiej RL, wspierane przez Grupę Wagnera. Prigożyn zgrzyta zębami, twierdząc, że walczą tu dzielnie wyłącznie wagnerowcy. Notabene, skoro Doniecka RL stała się oficjalnie częścią Rosji , to jakim prawem ma własne siły zbrojne? Powinno się je chyba włączyć do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, prawda? Ot, ciekawostka, która pokazuje, że w Rosji dosłownie wszystko jest możliwe.

Oczy świata są teraz zwrócone na Bachmut, gdzie toczą się najcięższe walki, a ukraińskie wojska bronią się dzielnie od 1 sierpnia, kiedy zaczął się równoległe szturm na Sołedar. To już ponad cztery i pół miesiąca i trudno mówić o oszałamiających sukcesach Rosji, nawet jeśli Grupa Wagnera w końcu wymęczy to zwycięstwo.

Arktyczna elita

200. Pieczeńska Brygada Zmechanizowana to najdalej na północ wysunięta jednostka wojsk lądowych Rosji. Stacjonuje w Pieczendze, 15 km od granicy z Norwegią, na zachód od Murmańska i Siewieromorska, głównej bazy Floty Północnej. Do 1944 r. Pieczenga była fińskim miastem i nosiła nazwę Petsamo, ale ZSRR przejął ten rejon we wrześniu 1944 r. na mocy pokoju podpisanego z Finlandią po tzw. wojnie kontynuacyjnej. Dziś liczy 3,5 tys. mieszkańców, słynie z kopalni niklu i miedzi. Straciło dawny urok – ZSRR doprowadził do poważnej dewastacji środowiska.