299. dzień wojny. Zachodnie systemy przeciwlotnicze robią robotę. Rosjanie się chowają

Gdy na frontach toczą się zacięte walki, niemal równie ciężkie boje toczy ukraińska obrona przeciwlotnicza. Stara się osłaniać krytyczne elementy sieci energetycznej, która ledwo już wytrzymuje ataki rosyjskich rakiet skrzydlatych i irańskich dronów.

Tymczasem minister Szojgu i szef sztabu Gierasimow lecieli śmigłowcem obok linii frontu, by osobiście z powietrza ocenić postępy w Ukrainie. Co za odwaga! A gdyby ich zestrzelili? Na szczęście dla nich takiego zagrożenia nie było. Jak się bowiem okazało, latali nad umocnieniami okupowanego Krymu, setki kilometrów od linii frontu. Zgubiła ich sztuka geolokalizacji zdjęć. Takie malutkie, drobniutkie oszustwo. Rosja cała jest z nich zbudowana.

Ale mówiąc już całkiem poważnie: choć bezpośredni udział Białorusi w wojnie nadal jest mało prawdopodobny, to jednak ponowne wykorzystanie jej terytorium do uderzenia na Kijów lub zachodnią Ukrainę jest niestety całkiem realne. O możliwych rosyjskich planach – jutro.

19 grudnia biedny prezydent Rosji znów ma ciężkie spotkanie, tym razem z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką . Poczciwy kołchoźnik i były pogranicznik (1975–77) wije się jak wąż, by swoich żołnierzy do Ukrainy nie wysyłać, tymczasem przyjaciel kagiebista wciąż tak bardzo naciska... Notabene w ZSRR wojska ochrony granic też stanowiły część KGB, teoretycznie sami swoi, rozumieją się bez zbędnych słów. Zupełnie jak w pewnej parodii kpt. Klossa. Bohater odbiera telefon od słynnego Stierlitza, odkłada słuchawkę i myśli: „mam cię w dupie!”. A Stierlitz myśli na to: „ja ciebie też!”. Pracowali ze sobą tyle lat, że rozumieli się bez słów.

Tymczasem Szojgu i Gierasimow pozostają na stanowiskach zapewne wyłącznie ze względów wizerunkowych – że niby wszystko jest tak, jak planowano. Są takie kraje, w których ze względów wizerunkowych trzyma się na stołkach wysokich oficerów po ciężkiej kompromitacji, by udawać, że się nic nie stało. Podejrzewam, że po blamażu rosyjskiej armii Putin najchętniej wysłałby obu w jakieś przepiękne, choć dość mroźne leśne okolice, by nie musieć na nich patrzeć.

Na frontach

A na frontach nie ma większych zmian. Poza jedną dobrą wiadomością: 46. Brygada Aeromobilna Ukrainy, która właśnie przybyła do Bachmutu, przeprowadziła wczoraj silny kontratak i wyrzuciła Rosjan ze wschodnich przedmieść za rzeczkę Zabachmutka, która przepływa na samym wschodnim skraju miasta, by po jego północnej stronie wpaść do większej Bachmutki. Taki rozwój sytuacji bardzo cieszy. Bachmut był bardzo zagrożony tym, że po ciężkich walkach, podobnie jak swego czasu Siewierodonieck, wpadnie w ręce wroga.

Na pozostałych odcinkach też trwają walki, głównie w okolicach Kreminnej i Doniecka, ale nadal nie przynoszą zmian linii frontu. Rosjanie wznowili natomiast ataki na energetyczną infrastrukturę krytyczną. Tym razem użyli irańskich dronów kamikadze, 35 sztuk, z których 30 zestrzeliła obrona powietrzna. Na szczęście irańskie aparaty mają znacznie gorsze głowice niż „pełnokrwiste” pociski manewrujące – są jakieś 8–10 razy słabsze, więc nie czynią tak dramatycznych szkód. Gorsza wiadomość jest taka, że Iran zdecydował się przekazać Rosji kolejną partię amunicji krążącej Shahed-136, owych dronów właśnie, choć podobno będzie ich mniej niż ostatnio. Nie jest to wyraz dobrej woli, lecz zapewne skutek mniejszych możliwości produkcyjnych irańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Fakt, że są państwa, które wspierają Rosję w jej zbrodniczej napaści na Ukrainę, nieco denerwuje. Dlatego reżimowi irańskiemu życzymy serdecznie, by zmiotły go w końcu uliczne protesty. Najwyraźniej nie tylko świat nie chce takich rządów w Teheranie, sami Irańczycy nie są do swojej władzuchny entuzjastycznie nastawieni.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza

Ukraińska obrona przeciwlotnicza już przed wojną była w miarę nieźle zorganizowana i na ile się dało, korzystała z natowskich wzorów. Kraj od dawna już, od Euromajdanu, aspiruje do integracji z zachodnimi strukturami i jak widać, ma ku temu dobry powód.

W czasach ZSRR we wszystkich państwach Układu Warszawskiego funkcjonowały dwa systemy obrony powietrznej, a Siły Powietrzne, które w PRL nazywano Wojskami Lotniczymi (dowództwo w Poznaniu), działały oddzielnie od Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (dowództwo w Warszawie), tak jak Wojska Lądowe i Marynarka Wojenna. Uczyniono tak na wzór ZSRR, bo z założenia miłujący pokój Układ Warszawski zamierzał posłać swoje wojska w głąb terytorium państw agresywnego i żądnego krwi NATO, by je na wszelki wypadek podbić, niosąc wyzwolenie uciskanej klasie robotniczej. Dlatego siły operacyjne, a z nimi powietrzne, miały oddalić się od macierzystego terytorium w zwycięskim marszu wyzwoleńczym. Do obrony własnego kraju i jego infrastruktury zostawały siły obrony powietrznej.

Po rozpadzie ZSRR w Ukrainie szybko połączono oba rodzaje sił zbrojnych w jednolite Siły Powietrzne. Terytorium kraju podzielono na cztery sektory i przy dowództwach operacyjnych utworzono dowództwa komponentów powietrznych: Zachód we Lwowie, Centrum w Wasilkowie pod Kijowem, Wschód w Dnieprze i Południe w Odessie. Każdemu podporządkowano brygadę radiotechniczną, odpowiedzialną za obserwację przestrzeni powietrznej za pomocą radarów i tworzenie pełnego zobrazowania położenia wszystkich obiektów w ich strefach. Ponadto dowództwom oddano w podporządkowanie jednostki lotnictwa myśliwskiego i rakiet przeciwlotniczych dużego i średniego zasięgu. Dzięki takiej organizacji można przekazać rakietom informacje o zbliżających się celach, a myśliwce trzymać z dala od stref rażenia własnych pocisków – mają operować głównie nad tymi połaciami terytoriów, które nie są bronione przez rakiety. Uzupełniają się – tam, gdzie nie sięgają rakiety, dolecą myśliwce. W ten sposób broni się całego terytorium kraju i rozciąga przeciwlotniczy parasol nad własnymi wojskami lądowymi, które go bronią.

Wojska natomiast mają dodatkowe systemy przeciwlotnicze małego (do 25 km) i bliskiego (do 10 km) zasięgu. Kiedy się da, są wyposażone w interfejsy do wpięcia ich w system obserwacji i dowodzenia sił powietrznych, tak by o zagrożeniach z powietrza dowiedzieć się odpowiednio wcześniej. Wojska mają więc wysoki parasol przeciwlotniczy wystawiany przez siły powietrzne, a niższą warstwę obrony tworzą ich własne środki. Całość powinna działać dość efektywnie, także dzięki scentralizowanemu dowodzeniu środkami przeciwlotniczymi w skali całego sektora obrony powietrznej, odpowiadającemu dowództwom kierunków operacyjnych wojsk lądowych.

Zachodnie systemy przeciwlotnicze dla Ukrainy

Siłom Powietrznym Ukrainy dostarczono już dwa typy nowoczesnych systemów średniego zasięgu produkcji zachodniej i jeden nieco starszy. Dwa nowe to osiem baterii NASAMS (amerykańsko-norweskich) oraz cztery baterie Iris-T (niemieckie), razem 12 wystarczających do obrony kilku dużych miast. Zarówno bateria NASAMS, jak i Iris-T SLM ma radar kierowania ogniem, element dowodzenia baterią (Fire Control Center) i trzy wyrzutnie. W obu przypadkach zasięg systemu wynosi 40 km, a wysokość zwalczania celów przekracza 20 tys. m. Mają tylko inny system kierowania. Amerykańskie rakiety AMRAAM używane w NASAMS-ach mają własne małe radary, które kierują je aż do spotkania z celem, Iris-T ma głowice termowizyjne pracujące w podczerwieni. W obu przypadkach ważne jest jednak to, że rakiety naprowadzają się na cel całkowicie autonomicznie, trzeba im go tylko wskazać. Do tego służy bateryjny radar naziemny.

Jak pokazały ostatnie miesiące, oba są zabójczo skuteczne. Gdy nieprzyjacielskie pociski skrzydlate pojawią się w ich strefie rażenia, nawet jeśli leci ich całe stado, jest niemal pewne, że wszystkie zostaną trafione i zniszczone. Ukraińcy są z tych rakiet niezwykle zadowoleni. Okazuje się, że to całkiem inna jakość niż znane im i powszechnie używane systemy postsowieckie.

Jeśli chodzi o te, które wyprodukowano w końcowej fazie istnienia Sowieckiego Sojuzu, to Ukraina nadal z konieczności stosuje kierowane komendowo radarem S-300P i ich nowszych odmian, S-300PT, S-300PS oraz S-300PM. Te ostatnie mają rakiety o zasięgu 150 km, S-300PT/PS – 90 km. Najstarsze S-300P mogą używać pocisków o zasięgu 75 km, we wszystkich przypadkach maksymalna wysokość zwalczanych celów to 35 tys. m. Ale jedna bateria może ostrzelać jednocześnie tylko sześć celów w wybranym sektorze przestrzeni powietrznej. Te systemy też są dość skuteczne, ale nie trafiają z taką pewnością co wymienione systemy produkcji zachodniej. Zdarza się, że rakieta mija cel, bo albo została zakłócona, albo cel wykonał skuteczny manewr i zdołał ją zgubić, choć to we współczesnych zestawach przeciwlotniczych zdarza się niezmiernie rzadko. No i jednak taki NASAMS czy Iris-T może ostrzelać i 40 celów powietrznych w tym samym czasie, odpalając rakieta za rakietą – każda leci do swojego obiektu i sama się steruje. W przypadku rodziny S-300P to tylko sześć obiektów, bo rakietami steruje naziemny radar. Potem można ostrzelać sześć kolejnych, jeśli zwalczane cele gdzieś sobie nie odleciały.

Z dawnego ZSRR Ukraina ma też przeciwlotnicze zestawy 9K37 Buk, które swego czasu uważano za cud techniki. Zasięg wynosił 45 km (starsze typy tylko 30), a maksymalna wysokość zwalczania celów – 25 tys. m. Problem w tym, że z ośmiu wyrzutni w baterii tylko cztery mają radar naprowadzania pocisków na cele. Czyli bateria może ostrzelać tylko cztery cele naraz, a dopiero po trafieniu – kolejne cztery. Buk w nowszych odmianach (9K317 Buk M2) jest dziś podstawowym rosyjskim przeciwlotniczym zestawem rakietowym, zwiększono w nim liczbę jednocześnie ostrzeliwanych celów do 24, więc dorównały NASAMS-owi. Ale pewność trafienia nie jest aż tak wielka. Ukraińcy jakoś szczególną sympatią buków nie darzą, może dlatego, że mają tylko oryginalną, starszą wersję.

Okazuje się natomiast, że całkiem skuteczny jest dość stary amerykański system MIM-23 Hawk (zasięg 42 km) – pierwsza bateria z dwoma radarami naprowadzania rakiet i sześcioma wyrzutniami już została dostarczona Ukrainie z zapasów Hiszpanii. I choć może niszczyć tylko dwa cele powietrzne jednocześnie, to pewność trafienia jest większa niż w przypadku oryginalnego Buka. A przecież Hawk jest jeszcze ponad dwie dekady starszy od niego, dobrze pamięta czasy zimnej wojny. Jak się jednak coraz częściej przekonujemy, dzięki zachodnim technologiom i jakości wykonania systemy działają jakoś lepiej niż te sowieckie czy rosyjskie.

Zachodnie systemy dla Wojsk Lądowych Ukrainy

Zaskakująco dobrze spisują się niemieckie samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard. To pojazd na podwoziu czołgu Leopard 1 z wieżą, po jej bokach zamontowano zaś dwie szybkostrzelne armaty przeciwlotnicze kal. 35 mm. Całość jest sterowana dwoma radarami. Zasięg ognia – do 6 km, wysokość celu – do 4000 m.

Dostawa 37 tych dział – z przypuszczalnie 50 do przekazania – już nastąpiła, a całość nieco zlekceważono. Co tam stare działa, choć modernizowane... Ukraińców czekała więc miła niespodzianka – Gepard jest niesamowicie celny i błyskawicznie reaguje na pojawiający się obiekt powietrzny. Wlot w jego strefę rażenia kończy się niemal pewnym zestrzeleniem. Oczywiście głównie gepardy ostrzeliwują drony i przelatujące rakiety skrzydlate, a robią to skutecznie, podobnie jak w przypadku pojawiających się w ich zasięgu rosyjskich śmigłowców. Podstawową wadą Geparda jest to, że „zżera” znaczne ilości amunicji, której szwajcarski producent nie nadąża produkować. Gorzej natomiast sprawdzają się inne dostarczone Ukrainie działka przeciwlotnicze, w większości używane do ostrzeliwania celów naziemnych – i w tej roli okazują się bardzo przydatne.

Ukraińskie wojska zostały też nasycone wielką liczbą przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, które odpala się z ramienia. W przytłaczającej większości są kierowane na podczerwień i mają zasięg do ok. 5 km. Nie wymagają też długotrwałego szkolenia. Zestawy te sprawiły, że rosyjskie samoloty i śmigłowce nie zapuszczają się nad terytorium zajmowane przez wojska przeciwnika, starają się strzelać niekierowanymi rakietami z daleka i zaraz odchodzą do siebie. Najskuteczniejsze są amerykańskie Stingery, ale dość trudne w obsłudze. Całkiem niezłe systemy dostarczyli Polacy, którzy w czasach słusznie minionych kupili licencję na sowiecką Igłę, bardzo udany system przenośny. W Skarżysku Kamiennej opracowano jej znacznie ulepszoną odmianę, produkowaną pod nazwą Grom.

Ukraińcy gromy bardzo lubią, bo choć ciut mniej skuteczne od amerykańskiego Stingera, to są proste w obsłudze, a samo strzelanie przypomina to z Igły, którą bardzo dobrze znają. Natomiast kolejne wcielenie Groma, system Piorun, ma bardzo ważną rzecz – celownik termowizyjny pozwalający na strzelanie w nocy. Tego nie ma nawet Stinger. I tak nasze polskie wyroby robią doskonałą karierę w Ukrainie, choć w Rosji z oczywistych względów ich raczej nie kochają.