303. dzień wojny. Dlaczego kolej jest taka ważna i jak ją można sparaliżować

Na wschodzie Rosjanie próbują przełamać linię frontu, ale w innych miejscach zapadła cisza i wygląda na to, że agresorzy coś knują. Korzystając z okazji, opowiemy o niedocenianym temacie zaopatrzenia walczących wojsk, zwłaszcza drogą kolejową.

Rosjanie, niestety, zdołali usprawnić swoje zaopatrzenie, co wcale nie cieszy, najlepiej byłoby bowiem, gdyby wszystkiego im brakowało. Problem polega na tym, że w warunkach stacjonarnych łatwiej jest wszystko zorganizować, zaś najeźdźcy gubią się w momencie dynamicznych działań manewrowych, kiedy organizacja zaopatrzenia dla wojsk szybko zmieniających swoje położenie jest znacznie trudniejsza. Wymaga to sporej dyscypliny i porządku, czyli dwóch rzeczy, które akurat są Rosjanom obce.

Na wschodzie bez (większych) zmian

W tym momencie najgorętszym odcinkiem pozostają okolice Bachmutu i Soledaru. Do prywatnej armii Prigożyna, zwanej „grupą Wagnera”, dołączyła niedawno 31. Brygada Desantowo-Szturmowa Gwardii z Uljanowska i to siłami tej brygady Rosjanie podjęli próbę wtargnięcia do miasta od wschodu. Nie wygląda jednak na to, aby broniące się tam ukraińskie wojska pozwoliły na sukcesy wrogich desantowców. Także w Soledarze kolejna próba wejścia do miasta została zatrzymana po ciężkich walkach na bliskim dystansie, a 7. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych Ługańskiej Republiki Ludowej została zmuszona do wycofania się na pozycje wyjściowe.