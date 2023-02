353. dzień wojny. Rosjanie strat nie liczą, łatwo się ich nie zatrzyma. Trzeba wyciągać lekcje

Rosjanie nacierają, co widać głównie po ich stratach. Ostatniej doby według ukraińskiego Sztabu Generalnego zabito 1140 rosyjskich żołnierzy, czyli rekordowo wielu. Rosyjska armia swoim zwyczajem wali głową w mur i miejmy nadzieję, że uda się ją powstrzymać.

Rosjanie nacierają w bardzo nieumiejętny sposób, ale to wcale nie oznacza, że jest łatwo. Walki są zacięte i najbardziej dziwi ten rosyjski zapał w wysyłaniu coraz to nowych fal żołnierzy do szturmu. A oni idą jak barany na rzeź, nie protestują, jak zombie. Oczywiście ukraińscy żołnierze odpierają te ludzkie falangi z największym trudem, prowadząc silny ostrzał i patrząc na coraz większą liczbę zabitych. Niestety, w tych walkach giną też Ukraińcy, choć straty Rosjan są wyraźnie większe.

Pod Swiatowe Rosjanie poszerzyli front, na którym prowadzone są ataki. Ukraińskie wojska odparły natarcia na wieś Hrjanykiwka, położoną ok. 20 km na północny wschód od Kupiańska i na położoną w pobliżu wieś Masutiwka. Tradycyjnie atakowano też Stelmachiwkę, położoną na południowy wschód od Kupiańska, bliżej miasteczka Swiatowe. Kolejne silne natarcie prowadzono pod Kreminną, a było ono na tyle zmasowane, że ukraińskie wojska były zmuszone przejść do kontrataku, by odrzucić Rosjan na pozycje wyjściowe.

Nie ustają też walki w rejonie Bachmutu, zarówno w samym mieście, jak i na północ i na południe od niego. Jednakże rosyjskie natarcie ewidentnie tu utknęło, bowiem żadnych postępów wczoraj nie odnotowano, mimo że rosyjskie wojska wciąż nacierały na Czasiw Jar. Bezskutecznie.