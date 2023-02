Nie sposób nie dostrzec głównej myśli i symbolu zawartego w przemówieniu prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie. Posługując się cytatem z Zełenskiego, powiedział, że dzisiejsza walka zdefiniuje świat, w którym będziemy żyć my i nasze dzieci.

I na koniec – jak w dobrej sztuce teatralnej – wyszły na podzamcze do Bidena właśnie dzieci. Dzieci z flagami polskimi, ukraińskimi i amerykańskimi. Myśl jest więc taka: Ukraina walczy o swoją przyszłość, ale i o wolność wszystkich. „A nie ma słowa słodszego niż wolność” – przypomina Joe Biden.

Jesteśmy poddani próbie

Biden z Warszawy apeluje do wszystkich ludzi kochających wolność: Rosja zdruzgotała 75-letni pokój w Europie i jesteśmy teraz poddani próbie – czy będziemy silni, czy słabi, podzieleni czy zjednoczeni. Jest przekonany, że wytrwamy i zostaniemy u boku Ukrainy tak długo, jak to będzie potrzebne.

Dwa terminy, oba uniwersalne, określają postawę Bidena – morale i resilience. Morale, czyli wewnętrzna siła, termin stosowany głównie wobec walczących żołnierzy, jest tu decydujący. Biden chciał w Kijowie pokazać, że nie boi się wyzwania i wierzy w zwycięstwo. Zachował się jak dowódca pod ogniem i liczył zapewne na refleksję u Ukraińców – jeśli tam nie boi się pojechać przywódca wolnego świata, to widocznie nie jest aż tak źle, szanse wygranej rosną. Z kolei resilience, wytrwałość, nieugiętość Ukraińców, zasługuje na podziw świata i nieraz była podkreślana przez amerykańskiego prezydenta.

Biden apelował też do świata, żeby nie odwracał oczu od tego, co się dzieje. Nawiązał tu do pierwszej idei swej prezydentury – dziś nie chodzi jedynie o Ukrainę. Na globie toczy się walka dobra ze złem, demokracji z dyktaturą. Ameryka mobilizuje innych do tej walki, apeluje, by nie stali obojętnie z boku.

Putin wraca do atomowego straszaka

Nie usłyszeliśmy od prezydenta ani szczegółów technicznych, ani konkretnej wizji końca wojny. Jednak Biden zapewnił, że nie porzuci Ukrainy i że nasz sojusz jest silniejszy niż rok temu. Jego przemówienie poprzedziła reakcja Władimira Putina, trzeba powiedzieć, że sprytna, bo znów sięgająca po groźbę awanturnictwa nuklearnego. Moskwa zawiesza swój udział w porozumieniu New START i ostrzega, że jest gotowa wznowić próby z bronią jądrową.

Jasne więc, że liczy na efekt strachu przed światową apokalipsą, którą dawniej ci strachliwi na Zachodzie przyjmowali z ponurym hasłem: It′s better to be red than dead („lepiej być czerwonym niż martwym”). Dziś to hasło miałoby raczej brzmieć: lepiej już oddać Ukrainę Putinowi na żer, niż samemu się narażać. Na szczęście strach przed Rosją i jej potęgą bardzo zmalał, bo jaki jest rosyjski bojowy koń, każdy widzi. A poza tym, jeśli amerykański wywiad miał tak dobre informacje o Rosji przed napaścią, to można przypuszczać, że dobrze ocenia dzisiejsze rosyjskie groźby.

No bo czy można – jak chcą niektórzy – rozmawiać o negocjacjach z Putinem o pokojowym zakończeniu wojny? Putin dziś powiedział, że Rosja w działaniach wobec Ukrainy jest pewna swego. Cytuję za agencjami: „To oni (czyli Zachód) wywołali wojnę, a my (Rosjanie) użyliśmy siły, by ją zakończyć”. Słyszycie ? Taka jest ocena tragicznego 24 lutego 2022 r. Okazuje się, że to niby Zachód zgromadził wojska nad Dnieprem i ruszył na Moskwę.

Zwolennicy negocjowania z Putinem, tacy w rodzaju Donalda Trumpa, powinni przypomnieć sobie podstawową zasadę znaną jeszcze w starożytności: contra principia negantem disputari non potest – niemożliwa jest dysputa z człowiekiem nieuznającym zasad. Świat nie jest jednak doskonały i nie wolno zapominać, iż większości ludzi na świecie – w Azji, Afryce i Ameryce Południowej – wcale nie wzruszają absurdalne kłamstwa Putina i spokojnie powiedzą: „to nie jest nasza wojna”. Niestety. Tym bardziej musimy widzieć, że pomagając Ukrainie, bronimy siebie samych.

Jeszcze długa droga do zwycięstwa

Z pewnością współpraca Polski i Ameryki bardzo się umocni, miejmy też nadzieję, że dotyczyć będzie nie tylko spraw wojskowych, ale całej polskiej gospodarki. W Warszawie wyczuwalny był dziś podziw dla Bidena i ogólny entuzjazm dla sprawy ukraińskiej. Z jedną uwagą: to, że Amerykanie wybrali Warszawę na aktualne ważne przesłanie globalne, nie wynika z polityki pisowskiego rządu czy prezydenta, lecz z postawy społeczeństwa goszczącego poszkodowanych Ukraińców i położenia geograficznego naszego kraju.

Rząd powinien był zrobić dla Polski i Ukraińców o wiele więcej. W dziedzinie zbrojeń – o błędach i zaniedbaniach wypisano całe tomy. Jak rząd stara się o pozyskanie tak potrzebnych nam pieniędzy – ogólnie wiadomo. Przecież żadna wizyta Bidena tego nie zatrze. Ale oczywiście dobrze, że przyjechał, i dziękujemy mu za to. Jednak droga do upragnionego zwycięstwa jest daleka.