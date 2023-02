„365 dni bohaterstwa, 365 dni wsparcia”. Tłumy na marszu solidarności z Ukrainą w Warszawie

W piątek ulicami Warszawy przeszedł marsz solidarności z Ukrainą. W pierwszą rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę w Kijowie gościł z kolei premier Mateusz Morawiecki, a prezydent Wołodymyr Zełenski wziął udział w konferencji prasowej z zagranicznymi dziennikarzami.

W związku z pierwszą rocznicą rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w wielu miastach w Polsce odbywają się marsze solidarności, debaty, wiece, m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie czy Rzeszowie. „365 dni bohaterstwa, 365 dni wsparcia” – pod takim hasłem przed ambasadą Rosji w Warszawie odbyła się demonstracja, podczas której uczczono pamięć ofiar wojny i oddano hołd bohaterom. Odśpiewano też hymn Ukrainy, odczytano kalendarium wojny (po polsku i angielsku), słychać było skandowane hasło „Slava Ukraini”. Powiewały polskie, ukraińskie, a także białoruskie biało-czerwono-białe flagi. Uczestników poproszono o przyniesienie latarek dla ukraińskich dzieci. „4,5 miliona dzieci w Ukrainie żyje w ciemności, gdyż w wyniku ciągłych bombardowań wiele miejscowości jest odciętych od prądu. Dzieci boją się ciemności, dlatego chcemy wręczyć każdemu dziecku w Ukrainie latarkę, którą zawsze może mieć przy sobie jako symbol światła od świata”. W wyniku ataków na cele infrastruktury krytycznej wiele miejsc w Ukrainie jest pozbawione prądu.

Następnie uczestnicy manifestacji udali się pod Sejm. „W dniu naszego marszu będzie mijał dokładnie 365. dzień bohaterskiej walki Ukraińców o swój kraj, demokrację, prawa człowieka, o życie i przyszłość ich dzieci. Będzie to też 365. dzień solidarności i wsparcia Polaków. Zbierzmy się w tym dniu wszyscy razem, by oddać hołd Bohaterom tej wojny i uczcić pamięć ofiar cywilnych, których są setki tysięcy…” – tak organizatorzy marszu zachęcali do wzięcia udziału w wydarzeniu. „Pokażmy Ukraińcom, że nie są sami, że jesteśmy z nimi solidarni i będziemy ich wspierać aż do zwycięstwa. To jest dla nich bardzo ważne”.

Zełenski: „Mamy motywację, pewność, przyjaciół”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Kijowie z kilkudziesięcioma dziennikarzami reprezentującymi redakcje z całego świata. Podczas konferencji prasowej mówił, że nikt nie spodziewał się, że Rosja, będzie chciała całkowicie zniszczyć Ukrainę. Przekonywał jednak, że to Ukraina zwycięży. „Bardzo chcę, by doszło do wygranej w tym roku”. Jego zdaniem stanie się to wtedy, gdy Ukraińcy i wszyscy partnerzy „odrobią swoją pracę domową”. „Mamy motywację, pewność, przyjaciół” – zaznaczył. Odpowiadał również na pytania dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności Rosję za zbrodnie i mówił, że w tej kwestii Ukraina współpracuje z Holandią, Wielką Brytanią, USA, krajami bałtyckimi. „Szczerze mówiąc, to trzy państwa bałtyckie i Polska wspierają nas we wszystkim, o cokolwiek byśmy poprosili” – przyznał Zełenski.

Ukraiński przywódca odnosił się też do przedstawionego przez Chiny ich planu pokojowego. Jego zdaniem, inicjatorem inicjatyw pokojowych może być tylko kraj, na terytorium którego trwa wojna. „Chcę wierzyć, że Chiny będą po stronie sprawiedliwego świata, czyli po naszej stronie” – stwierdził Zełenski. „My swoją propozycję wysunęliśmy. Jesteśmy aktywni, zaproponowaliśmy formułę dla pokoju. Wydaje mi się, że to jest opinia Chin, ważny sygnał, że Chiny szykują się wzięcia udziału w tym temacie” – dodał Zełenski.

„Bardzo chcę wierzyć w to, że Chiny nie będą dostarczać broni Rosji” dodał. Zadeklarował, że to dla niego „punkt numer jeden”. Zapewniał też, że zrobi wszystko, by do tego nie dopuścić. Zełenski ostrzegał też, że jeśli Chiny będą „w objęciach z Rosją”, dojdzie do ryzyka wybuchu III wojny światowej.

Pytany przez dziennikarzy m.in. o najstraszniejszy dzień trwającej wojny, stwierdził: „Na pewno Bucza. To, co zobaczyłem. Moment, kiedy ją wyzwoliliśmy”. Wcześniej prezydent uczcił minutą ciszy pamięć dziennikarzy, którzy zginęli w czasie rosyjskiej agresji. „Chylę czoła przed wami za to, że mówicie o Ukrainie. Za to, że cały świat wie o Ukrainie, nie zapomina i pomaga” – mówił.

Czytaj także: Zełenski nie klęka. Bohaterski, nienadęty, zmienił stereotyp Ukraińca na świecie

Morawiecki spotkał się z Zełenskim

W pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie premier Mateusz Morawiecki udał się do Kijowa, gdzie złożył wieniec przy ścianie pamięci poległych i spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O wizycie premiera w stolicy Ukrainy mówił w piątek rano sekretarz generalny PiS. „Z moich informacji wynika, że pan premier udaje się do Kijowa i tam prawdopodobnie weźmie udział w posiedzeniu, tam ma być dzisiaj uroczyste posiedzenie Wierchownej Rady (Rady Najwyższej Ukrainy)” – powiedział Krzysztof Sobolewski w TVP1.

Zapytany o przesłanie, z jakim Mateusz Morawiecki jedzie do Kijowa, wskazał, że będzie to przesłanie wsparcia i przekazania informacji po zakończonej w środę wizycie w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena oraz ustaleń, które zapadły w Polsce po spotkaniu Bidena z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Czytaj też: Rok wojny: kronika zapowiedzianej napaści. Nasze bezpieczeństwo zawisło na szali