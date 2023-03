399. dzień wojny. Co Chiny mogą dać Rosji i dlaczego tak mało?

Rosjanie systematycznie ponoszą straty, ale nie bardzo się nimi przejmują, szczególnie stratami w ludziach. Nieco gorzej jest ze sprzętem, przede wszystkim z amunicją, i w tej kwestii chętnie skorzystaliby z pomocy Chińskiej Republiki Ludowej. Czy Chiny mają interes w pomocy Rosji i czy się na taką pomoc zdecydują?

Front zamarł, a my czekamy na ukraińską ofensywę. Wiadomo, nie zostanie ona rozpoczęta, zanim do Ukrainy nie dotrą transporty zachodniego sprzętu, który został już „przyklepany”, oraz szkoleni na ten sprzęt żołnierze. Co chwila coś dociera. Wiadomo o dawniej polskich leopardach 2A4, których pierwsza partia jest już w Ukrainie, wiadomo o brytyjskich challengerach, internauci pokazywali też transportowane przez Polskę amerykańskie bojowe wozy piechoty Bradley. Przyjechało również 40 niemieckich bojowych wozów piechoty Marder, a także, o czym było mniej słychać, polskie czołgi PT-91 Twardy. Docierają też kolejne haubice, brytyjskie AS90 i zakupione w Polsce nowo wyprodukowane kraby, jadą też transporty wyszkolonego na zachodzie wojska.

