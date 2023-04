411. dzień wojny. W pirogach na elektrownię? Niedorzeczny desant Ukraińców

Sobotnie wydanie brytyjskiego „The Times” opublikowało niesamowitą wprost historię. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych ukraińskich operacji, o ile w ogóle ta historia jest prawdziwa, w co śmiemy poważnie wątpić.

Jeśli chodzi o sytuację na frontach, w zasadzie nie ma o czym pisać. Sytuacja się nie zmienia w radykalny sposób. Na północy Rosjanie nadal wypędzali swoich żołnierzy, by atakowali ukraińskie pozycje, tylko po to, by po poniesieniu określonych strat wycofać się do własnych okopów. Za to pod Bachmutem i Donieckiem rosyjskie ataki są nieco skuteczniejsze i zdarza się, że Rosjanie zdobywają niewielkie połacie terenu. Nadal jednak nie zmienia to ogólnego położenia stron.

Widać już pewne oznaki przygotowań do ukraińskiej kontrofensywy. W nocy coś wybuchło w Melitopolu, który jest ważnym węzłem komunikacyjnym wojsk rosyjskich na południowym odcinku frontu. W dodatku ponownie pojawiły się MiG-29 uzbrojone w amerykańskie pociski przeciwradarowe AGM-88 Harm. W obwodzie zaporoskim zniszczyły one duży rosyjski radar dalekiego zasięgu Niebo-SW, służący do naprowadzania myśliwców na cele. Stacji tego typu Rosjanie nie mają wiele, więc to dość bolesna strata.

Z kolei rosyjski Su-34 zniszczył rakietą kierowaną Ch-29T most w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy, przy samej granicy z Rosją. Jaki był cel niszczenia tego niemal nieużywanego obecnie mostu, tego nikt nie jest w stanie powiedzieć.