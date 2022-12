296. dzień wojny. Co siły specjalne robią na froncie? Wnioski dla Polski

Sytuacja w Ukrainie bardzo przypomina zmagania drugiej wojny światowej, a czasem wręcz pierwszej. Jak byśmy się cofnęli o sto lat. Ale jest jeden wyjątek: teraz intensywnie działają siły specjalne.

O przyczynach tego zadziwiającego déjà vu, czyli podróży w czasie 70–100 lat wstecz, napiszemy osobno. Wojskowi specjaliści nie przygotowali się na taką sytuację. Nie ma np. masowej produkcji amunicji. Główne państwa NATO po upadku ZSRR rozbroiły się i dopiero od niedawna to nadrabiają. Ale wciąż nie odzyskały mocy produkcyjnych, zwłaszcza właśnie na polu amunicji artyleryjskiej, czołgowej, przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Całe szczęście, że Rosja nie zaatakowała NATO – Ukraina dała nam szansę wyciągnąć wnioski co do charakteru ewentualnej wojny, a co najważniejsze, mamy unikalną szansę zatrzymania wroga tam, gdzie jest, osłabienia go i odrzucenia poza ukraińskie granice, tak by nic nie ugrał. Oddalić zagrożenie na długie lata. Miejmy nadzieję, że wszyscy je już widzą i starają się przygotować. Wielkie, choć dość chaotyczne zakupy uzbrojenia w Polsce są tego dobitnym wyrazem.

Kreml nie zweryfikował celów wojny i nadal pragnie opanować całe terytorium Ukrainy. Tak sądzą specjaliści z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną i śledząc to, co mówią Putin i jego współpracownicy, jest to trafna ocena.