Ostatniej nocy w rejonie Moskwy pojawiło się sporo dronów kamikaze. I choć Ukraina się do nich nie przyznaje, to przecież wiadomo, że nie Eskimosi wysłali je na rosyjską stolicę.

Do tej pory wojna toczyła się gdzieś bardzo daleko. Moskwiczan nie bardzo dotyczyła – poza tym, że poznikały bary McDonald’s, za to został Leroy Merlin. Jeden taki market znajduje się przy ulicy Lichaczewa, prawie w centrum, dawniej mieściła się tu fabryka ciężarówek ZiŁ. Na froncie zamiast moskwiczan walczą Buriaci, Ingusze, Sybiracy, Kałmucy i w ogóle mieszkańcy prowincji zwanej „głubinką”. Ze stolicy na front mało kto trafił. Dlatego Moskwa nie wierzy łzom, chciałoby się powiedzieć.

Ukraińskie drony nad Moskwą

A tu nagle taki numer! W okolice Moskwy leci 30–40 dronów kamikadze. Zaczyna się dramatyczna walka. Osiem (według innych źródeł dziesięć) z nich zestrzeliły ustawione na dachach niektórych ważnych budynków wyrzutnie Pancyr S-1. Szczątki dronów i rakiet przeciwlotniczych posypały się na ulice, wywołując trwogę i niedowierzanie. Jak to? Za co? A my pytamy: kto zaczął? Kto bez przerwy niemal atakuje przeróżne obiekty w Ukrainie, w tym miasta, dzielnice mieszkaniowe, a nie tzw. legitymowane obiekty wojskowe? Pewnie w rewanżu są atakowane, jak się domyślamy, wybrane legitymowane obiekty wojskowe wokół Moskwy.