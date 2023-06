484. dzień wojny. Rosyjska teoria wojny buntowniczej. Spójrzmy na ten jeden kraj w Europie

To, że realizacja tej konkretnej koncepcji wojny w 2014 r. powiodła się tylko częściowo, a w 2022 nie udała się wcale, nie oznacza, że nie może być z powodzeniem zastosowana w innych krajach.

Ukraińskie wojska kontratakowały w kilku miejscach na wschodnim odcinku frontu, odnosząc nawet pewne sukcesy pod Biłohoriwką. Aktywność Rosjan w rejonie Kupiańsk–Swiatowe zaczyna z kolei mocno niepokoić. Gromadzi się tu odtworzona 1. Armia Pancerna Gwardii i niewykluczone, że zechce podjąć własną ofensywę letnią, żeby popsuć plany Ukraińcom. Może to jest powód, dlaczego Ukraina wciąż nie wprowadziła do działania całości sił wyszkolonych i wyposażonych na Zachodzie.

Pod Bachmutem obie strony prowadzą kontrataki na ograniczoną skalę, chwilowo nie ma zmian terenowych. Ale oczy wszystkich są zwrócone oczywiście na południe. Ukraińcy kontynuują powolne natarcie na południe od miejscowości Wełyka Nowosiłka i pod Orichiwem, posuwają się naprzód dosłownie kilometr na dobę, w innych miejscach o kilkaset metrów. Likwidują kolejne wrogie punkty oporu i umocnienia, pokonując gęste i rozległe pola minowe. Warto odnotować, że nasze wojska zwróciły uwagę na potrzebę koncepcji i szkoleń z przełamywania umocnień. Może potrzebujemy więcej saperskiego sprzętu torującego? Temat jest godny oddzielnych rozważań.

Atak pocisku Storm Shadow bardzo poważnie uszkodził most drogowy łączący półwysep Czongar z Krymem. Nie zawalił się, ale na razie nie nadaje się do użytku. Rosjanie pokazali zdjęcia cywilnych samochodów, które ponad rok temu zostały zmiażdżone przez rosyjskie czołgi, jako dzisiejsze ofiary ukraińskiego ataku. Musiało im to uderzenie mocno zaleźć za skórę – wkrótce wystąpią tu problemy z zaopatrzeniem.