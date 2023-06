491. dzień wojny. Ciężko chore rosyjskie śmigłowce, czyli latające trumny z „wujkiem” lub bez

W czasie buntu Prigożyna doszło do zestrzelenia aż sześciu śmigłowców, w tym dwóch szturmowych: Ka-52 i Mi-35. Rosyjskie śmigłowce szturmowe to kolejna niezwykle rozczarowująca rosyjska broń. Są odbiciem stanu całego rosyjskiego państwa.

Odkąd Jewgienij Prigożyn pojawił się w Białorusi, nie pokazał się publicznie i spekulacje, czy wszystko z nim w porządku, nie ustają. Podobno zamieszkał w hotelu bez okien, czyli sam nie jest pewny, czy nic złego go nie spotka. Co do liczby wagnerowców, którzy wraz z nim udali się na Białoruś – szacunki też są rozbieżne: od 1 do 8 tys.

Pojawiają się również informacje o śledztwach prowadzonych przez FSO (Federalna Służba Ochrony, odpowiednik naszego SOP) przeciwko niektórym wojskowym, którzy wykazali się dużą biernością w obliczu buntu Prigożyna. Mówi się nawet o aresztowaniu gen. armii Siergieja Surowikina, dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, o którym warto napisać oddzielnie, bowiem jak w soczewce skupia on w sobie wiele negatywnych cech rosyjskich generałów czy wyższych oficerów. Jemu się nazbierało, ale powszechnie wiadomo, że był dobrym znajomym byłego sprzedawcy hot-dogów i przestępcy z dziewięcioletnim stażem w sowieckim więzieniu za kradzieże i rozboje. Tuż po wybuchu rebelii gen. armii Surowikin wygłosił odezwę do Prigożyna, coś w stylu: „dajcie spokój, razem my krew przelewali”, ale ani Surowikin, ani Prigożyn w Ukrainie swojej krwi nie przelewali, co dopiero razem. Może coś polewali najwyżej.

W tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że śledztwo rzekomo prowadzi FSO, a nie FSB, które wystawia przecież „wydziały specjalne” w wojsku, czyli odpowiada za działania kontrwywiadowcze. To właśnie FSB jest raczej uprawniona do tego rodzaju śledztwa, a nie FSO.