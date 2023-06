Morawiecki z Orbánem nie zablokowali prac nad reformą migracyjną. Ich chwyt się nie udał

Szef Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił zablokowane przez Polskę i Węgry zapisy migracyjne jako swe własne wnioski ze szczytu, jednocześnie informując, że są popierane przez 25 z 27 krajów Unii.

Polska i Węgry nie zdołały zablokować prac nad reformą migracyjną opartą na „obowiązkowej solidarności”. Taki zamiar deklarowali Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán przed szczytem UE, ale skończyło się na ich przegranej stosunkiem 25 do 2.

Negocjacyjnym chwytem Polaka i Węgra było wzięcie na zakładnika dwóch akapitów poświęconych migracji (lecz niedotyczących „obowiązkowej solidarności”) z projektu pisemnych wniosków szczytu UE zakończonego w piątek. Premier Mateusz Morawiecki pod groźbą zablokowania tego fragmentu żądał dopisania paru zadań odwołujących się do zapisów szczytów z 2016, 2018 i 2019 r. (kierowanych wówczas przez Donalda Tuska), które w jego interpretacji ustanowiły prawo weta w kwestiach reform migracyjno-azylowych. A to miałoby oznaczać, że przyjęte w głosowaniu większościowym ustalenia Rady UE (ministrowie krajów Unii) o „obowiązkowej solidarności” z 8 czerwca powinny zostać porzucone.

Nieudany chwyt Morawieckiego i Orbána

Jednak po siedmiu godzinach żmudnych rokowań w Brukseli w nocy z czwartku na piątek oraz potem po parugodzinnej dogrywce piątkowej nic nie wyszło z tego pomysłu Morawieckiego i Orbána. Po prostu szef Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił zablokowane przez Polskę i Węgry zapisy migracyjne jako swe własne wnioski ze szczytu, jednocześnie informując, że są popierane przez 25 z 27 krajów Unii. A ta cała historia z polsko-węgierską blokadą nie ma wpływu na losy reformy, która będzie wkrótce negocjowana przez Radę UE z europarlamentem.

Wprawdzie pomocnicy Morawieckiego promowali wersję, że brak nowych zapisów migracyjnych oznacza, że w mocy pozostają konkluzje z lat 2016–19, które miałyby ustanawiać regułę weta w reformach migracyjnych. Jednak w rzeczywistości wyniki obecnego szczytu ani nie zatrzymują, ani nie wpływają na dalsze prace legislacyjne.

Bez obowiązkowej relokacji

Spór, a także zapowiadane przez PiS referendum wiążą się z projektem reformy azylowo-migracyjnej, który wprowadza „obowiązkową solidarność” w polityce migracyjnej, ale – wbrew twierdzeniom polskich władz – nie ma w nim ani „obowiązkowej relokacji” (ta była w projekcie Komisji Europejskiej z 2016 r.), ani „sponsorowania powrotów” (było w projekcie Komisji z 2020 r.). Z powrotami chodziło o to, że np. Polska – zamiast relokacji – brałaby na siebie ciężar finansowy i administracyjny deportacji określonej w rozdzielniku liczby migrantów, których wnioski azylowe odrzucono np. na Malcie. To jednak mogłoby doprowadzić do przewożenia tych migrantów do Polski oraz ich dłuższego pobytu, gdyby okazało się, że nie chcą ich przyjąć np. kraje pochodzenia. „Sponsorowanie powrotów” ostatecznie w tym półroczu odpuściła w swej propozycji kompromisu szwedzka prezydencja w Radzie UE.

Relokacja w obecnym projekcie może być bowiem całkowicie zastąpiona ekwiwalentem pieniężnym obecnie szacowanym na 20 tys. euro w zamian za jedną relokowaną osobę. Projekt, który będzie wkrótce negocjowany z europarlamentem, ustala podstawowy cel na co najmniej 30 tys. relokowanych rocznie (od około 2026 r.), z czego Polsce przypadłoby do 2 tys., czyli w razie wyboru ekwiwalentu pieniężnego – do 40 mln euro rocznie. W pierwszych latach zapewne przy sporej bądź nawet całkowitej uldze za sprawą przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

„Obowiązkowa solidarność” to cena, jakiej żądały głównie Włochy za przyjęcie na siebie nowych obowiązków w obsłudze trudnej, bo morskiej, granicy Unii oraz prowadzeniu przyspieszonych procedur azylowych. Uzgodniona w Radzie UE reforma zakłada, że początkowo 30 tys. migrantów rocznie zostanie objętych przyspieszoną „procedurą graniczną”, a stopniowo ta liczba ma wzrosnąć do 120 tys. W taką procedurę, która zasadniczo ma trwać zaledwie 12 tyg., będą wpadać głównie migranci z krajów, dla których wskaźnik przyznawania azylu w UE wynosi poniżej 20 proc., a zatem z góry „podejrzani”, że nie są uchodźcami, lecz migrantami zarobkowymi. Po odmowie prawa pobytu powinni być szybko deportowani, a Włochy wynegocjowały przepisy, które pozwolą im odsyłać migrantów np. do Tunezji, choć jest dla nich tylko tranzytowym krajem krótkiego pobytu na szlaku do Europy.

Meloni też nic nie uzyskała

Dopełnieniem tej ugody była niedawna wspólna podróż do Tunisu premier Meloni, szefowej KE Ursuli von der Leyen oraz Marca Ruttego, premiera Holandii. Tunezyjczykom wstępnie obiecano za współpracę spore pieniądze, co nieco przypomina obowiązującą od 2016 r. ugodę z Turcją, która zgodziła się przyjmować od Greków osoby nielegalnie przeprawiające się przez Morze Egejskie. I właśnie tego „zewnętrznego wymiaru” polityki migracyjnej dotykał fragment zapisów szczytu, które zablokował Morawiecki i Orbán. W piątek do ich przekonywania została oddelegowana premier Giorgia Meloni, której bardzo zależało o na tych zapisach, ale nic nie uzyskała.

