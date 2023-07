508. dzień wojny. Skąd ten niewiarygodny pomór wśród rannych Rosjan

Służba medyczna odgrywa na wojnie niezwykle ważną rolę, także w zakresie możliwości bojowych, bo jeśli działa sprawnie, to wielu rannych wraca na front. Nic też nie wzmacnia tak morale jak świadomość, że nikt cię nie zostawi krwawiącego na polu walki.

W rosyjskim wojsku zdymisjonowano kolejnego wyższego oficera, tym razem dowódcę 106. Tulskiej Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej gen. mjr. Władimira Seliwiorstowa. Czyżby już się zaczęła czystka wśród wyższej kadry dowódczej? Najśmieszniejsze jest to, że i w przypadku zdymisjonowanego dowódcy 58. Armii, i teraz chodzi o jedne ze skuteczniejszych rosyjskich formacji. Ale obie miały jedną skazę. 58. Armia z Władykaukazu należała do Południowego OW z Rostowa nad Donem, a w tym okręgu Prigożyn miał swoich ludzi. Druga zaś pod Bachmutem współpracowała z Grupą Wagnera. Trzeba obserwować te dymisje i wyciągnąć wnioski.

Co do samej sytuacji na froncie – w zasadzie można powtórzyć to samo co wczoraj. Ukraińcy atakują pod Bachmutem na wschodzie i pod Wełyką Nowosiłką i Orichowem na południu, uzyskując minimalne zyski terenowe. Rosjanie uderzali z kolei na północnym odcinku frontu (Swiatowe, Kupiańsk), ale bez sukcesu. Więcej jutro.

Wojskowa służba zdrowia w Ukrainie

Wojskowa służba zdrowia w Ukrainie to połączenie etatowej wojskowej służby zdrowia z licznymi organizacjami ochotniczymi, pomagającymi leczyć rannych, a często też ewakuować ludzi z pola walki. Jest wśród nich Damian Duda, niedawno wyróżniony przez prezydenta Zełenskiego.

Niemal w każdej ukraińskiej kompanii jest sekcja z ratownikami medycznymi, a bataliony wystawiają punkty opatrunkowe, w których jest co najmniej jeden lekarz. To wszystko właściwie dopiero powstaje, bo przed 2022 r.