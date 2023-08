521. dzień wojny. Rosja i jej partnerzy. Są siebie warci

Rosja stara się uzyskać od swoich partnerów, co się da, bo jest w potrzebie. Ale kiedy to partnerzy Kremla są takiej sytuacji, jak na przykład nie tak dawno Armenia, Moskwa niespecjalnie się tym przejmuje.

To dość krótkowzroczne podejście. Rosja zupełnie nie rozumie, czym jest soft power, siła wizerunku, siła moralna. Co to w ogóle za siła bez siły? Siła to brygada pancerna gwardii wsparta przez artylerię, ale wizerunek? Tymczasem jednym z elementów soft power jest wywiązywanie się z podpisanych umów. Tymczasem z Rosją można podpisywać różne umowy, a jakże, ale są one oczywiście guzik warte. Przykład? Proszę bardzo.

ODKB, „rosyjskie NATO”

Mało kto wie, że Rosja ma swoje NATO. Nawet emblemat tego tworu jest podobny i też nawiązuje do róży wiatrów. Sama treść traktatu – również. Tyle że do Organizacji Traktatu o Zbiorowym Bezpieczeństwie (ODKB) należą Rosja, Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Oczywiście tak jak w NATO napaść na dowolnego z członków powinna być traktowana jako napaść na wszystkich pozostałych. Kiedy na nowo rozgorzała wojna o Górski Karabach, Armenia zwróciła się do Rosji o pomoc. Ale Rosja miała ważniejsze sprawy na głowie – wojnę w Ukrainie. A radźcie se sami, co nam do tego? Tymczasem dyplomacja nie znosi próżni. Do rozwiązania konfliktu w lutym 2023 r. wzięli się Amerykanie, widząc w tym możliwość wyrwania Armenii z rosyjskiego kręgu wpływów, a jednocześnie budując własny soft power: Rosja konflikty wznieca, a USA je rozwiązuje.