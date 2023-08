522. dzień wojny. Po obu stronach frontu występuje dramatyczny problem

Rosjanie chcą przedstawić ukraińską ofensywę jako kompletną klęskę, ale to nieprawda. Natomiast i Ukraińcom, i agresorom zaczyna brakować ludzi, którzy mają jakąś wiedzę i umiejętności, by pokierować działaniami kompanii, batalionu czy pułku. Albo pracować w ich sztabach.

Na kierunku na południe od Wełykiej Nowosiłki, skąd docelowo można pójść albo na Berdiańsk, albo na Mariupol, ukraińskie wojska podeszły pod Pryjutne (do Mariupola jest stąd 97 km, do Berdiańska106 km – w linii prostej oczywiście). Z kolei po zachodniej stronie frontu, gdzie ukraińskie wojska nacierają w kierunku na Melitopol, według doniesień pewnego rosyjskiego milblogera opanowały one lasek na północny wschód od miejscowości Robotyne. I należy zapewne oczekiwać, że niedługo zaczną się o nią walki. Ten sam milbloger pisze, że co prawda fortyfikacje są imponujące, ale jeśli Rosjanie będą ponosić straty w takim tempie, to niedługo nie będzie komu w nich walczyć.

Niestety, o to można się na razie nie martwić. Wczoraj w Mariupolu zaobserwowano dwa duże konwoje z wojskiem, zapewne z poborowymi. Jeden kierował się na północ, a drugi na północny zachód, więc nietrudno się domyślić, że jechały na oba kierunki ukraińskiego natarcia, wioząc świeże „mięso armatnie”. Podobno codziennie Rosjanie ściągają z więzień nawet do 1 tys. skazańców, których po krótkim przeszkoleniu ładują na front bez żadnych ogródek. Ściąga się ich i innych prawem kaduka, bo przecież żadnej mobilizacji nie ma. Po kolejnych wojskowa policja (żandarmeria) jeździ do szpitali i jak są już wyleczeni (choć bez rehabilitacji), to wracają do walki. Szanse na przeżycie mają niewielkie, ale cóż – cały naród popiera przecież tę wojnę.

Trwa wzajemne atakowanie celów położonych w głębi obrony.