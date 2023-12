670. dzień wojny. Czy Rosja chce zawieszenia broni? Nie dajmy się nabrać na tę grę

„The New York Times” twierdzi, że Rosja daje nieoficjalne sygnały, iż jest zainteresowana zawieszeniem broni w Ukrainie. To przeczy niedawnym wypowiedziom oficjeli, że jest dokładnie odwrotnie. W co gra Rosja?

Po poniesionych stratach rosyjskie lotnictwo zdecydowanie zmniejszyło swoją aktywność na południu Ukrainy. Poza zestrzelonymi wcześniej trzema Su-34 wczoraj straciło Su-30SM na Morzem Czarnym oraz kolejnego Su-34 w rejonie na północ od Mariupola. Oba zestrzelenia są bardzo ciekawe, bowiem wspomnianego Su-34 mógł dosięgnąć tylko przeciwlotniczy zestaw rakietowy Patriot, ale musiałby zostać rozstawiony gdzieś w rejonie na zachód od Doniecka, pod Kurachowe. Z kolei według ukraińskiego ministerstwa obrony nad Morzem Czarnym doszło do walki powietrznej, ukraińskie myśliwce zestrzeliły Su-30SM. No i oczywiście wracają spekulacje, czy są to już F-16, czy były to uzbrojone w AMRAAM-y ukraińskie Su-27 bądź MiG-29. Sprawa jest rozwojowa i z pewnością będziemy to śledzić. W każdym razie rosyjskiemu lotnictwu wypada pogratulować straty pięciu samolotów bojowych w ciągu trzech dni działań.

Ciekawe, czy sytuacja wojsk ukraińskich na lewym brzegu Dniepru się poprawi. Rosyjskie samoloty bardzo utrudniały zaopatrywanie przyczółka, bombardując miejsca, w których ładowano promy i łodzie motorowe używane do transportu zapasów amunicji, paliwa, żywności, środków opatrunkowych i opału przez rzekę do wojsk walczących na jej okupowanej przez Rosjan stronie. W dodatku ukraińskie drony bojowe odniosły w tym rejonie spory sukces, niszcząc wiele dział rosyjskiej artylerii polowej, ale także wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Zmniejszyło to siłę ognia, jaka jest kierowana na ukraińskie wojska, ale raczej wątpliwe jest, by mimo wszystko Ukraińcy zdołali wyłamać się z przyczółka i podjąć natarcie w kierunku Pierekopu i Krymu.