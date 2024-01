687. dzień wojny. Brzmi znajomo? Dlaczego Putin nie wymienia dowódców i czy wymierzy cios Ukrainie

W powszechnym odczuciu Rosja w Ukrainie przegrywa, niezdolna zająć nawet ćwierci kraju. Tak niestety nie jest i Putin doskonale to wie. Choć jednak nie jest zachwycony swoją kadrą dowódczą, to nie prowadzi masowej wymiany. Dlaczego?

Walki pozycyjne trwają wzdłuż całego długiego frontu. Rosjanie zdołali się nieznacznie przesunąć na tereny zajmowane przez Ukraińców na południe od Bachmutu (w okolicy wsi Iwaniwśkie) i na zachód od Doniecka. Więcej zmian nie ma. W zimowych warunkach nawet piechota rzadziej rusza do ataku. Żołnierze są przemarznięci i mają mniej energii, dowódcy oszczędzają im niepotrzebnego wysiłku. Ciężko też zadbać o higienę; latem można się wykąpać choćby w strumyku, zimą pozostaje improwizowana łazienka w zburzonym domu lub ziemiance z miską wody. Wolniej poruszają się ciężarówki dowożące zapasy i racje żywnościowe, zdarza im się utknąć w śniegu czy błocie. Padają akumulatory i trudniej uruchomić czołgi i pojazdy pancerne. Żołnierze co trzy–cztery godziny muszą „przepalać” wysokoprężne silniki, w przeciwnym razie w paliwie osadza się parafina. Akumulatory w komercyjnych dronach też pracują połowę krócej.

Nowe drony Shahed w rękach Rosjan

Nie maleje natomiast aktywność dronów typu Shahed. Rosjanie co noc wysyłają kilkadziesiąt sztuk i choć w większości są zestrzeliwane, to zużywają ukraińskie rakiety przeciwlotnicze. W państwach NATO czynione są wysiłki, by odtworzyć ich zapasy. A przeciwnik nie próżnuje. Rosjanie używają ostatnio dwóch nowych typów aparatów z rodziny Shahed.