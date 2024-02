Luka bombowa w NATO. Trudniej odstraszyć Rosję, trudniej wygrać wojnę

Jedyna broń pozwalająca na „chirurgiczne” uderzenia z globalnego dystansu jest przestarzała i jest jej za mało. Gdyby Ameryce przyszło jednocześnie walczyć z Rosją i Chinami, bombowców będzie za mało.

Naloty na bojowników atakujących wojska USA w Syrii i Iraku odbywają się wedle znanego od dekad scenariusza. Z bazy w Stanach Zjednoczonych startują bombowce dalekiego zasięgu, które po wielu godzinach lotu i kilkukrotnym pobieraniu paliwa z latających tankowców docierają nad wyznaczone cele po drugiej stronie globu, by z bezpiecznego pułapu i odległości zrzucić tony bomb i pocisków. Po zrealizowaniu zadania samolot wraca do bazy bez lądowania, co dla załóg oznacza kilkanaście godzin w powietrzu non-stop, spędzonych głównie w nudnym trybie lotu po trasie.

Jedyną „atrakcją” bywają precyzyjnie wyznaczone spotkania z tankowcami, rzadziej towarzystwo sojuszniczych lub obcych statków powietrznych, które loty bombowców wykorzystują do ćwiczeń z przechwytywania. Emocji jest niewiele, bo nawet zrzut uzbrojenia odbywa się wedle wskazań komputera, a w bezpośrednim rejonie działań nie ma wrogich samolotów myśliwskich i systemów obrony powietrznej zdolnych zakłócić lub zagrozić amerykańskim maszynom.

To są takie momenty, w których dominacja USA w powietrzu wciąż jest wyraźna. Tylko Waszyngton jest w stanie zarządzić uderzenie bombowe na dowolnie wybrany cel na świecie i realizować je w ciągu doby. I mało kto jest w stanie w tym przeszkodzić. Lotnictwo bombowe, wspierane globalnym rozpoznaniem i zdolnościami uzupełniania paliwa w locie, to wciąż najszybszy sposób reagowania zbrojnego o sile przekonującej nie tylko bezpośredniego „odbiorcę”, ale także obserwatorów spektaklu odstraszania.

Siła ta działa nie tylko na wyobraźnię, ale potrafi obezwładnić lub ogłuszyć kluczowe elementy każdej machiny militarnej. Dlatego naloty bombowe są nieodłącznym elementem pierwszej fazy każdego konfliktu, w który angażują się Stany Zjednoczone i NATO jako sojusz – o ile Ameryka tą zdolnością się podzieli. W powojennej Europie tylko Wielka Brytania miała klasyczne bombowce, ale ostatni raz użyła ich w wojnie o Falklandy ponad 40 lat temu.

Wymiar sprawiedliwości

Liczą się jednak nie tylko wybuchy, nieraz spektakularne. Wykonanie każdej misji poprzedza skrupulatny proces planowania jej etapów, co jest domeną lotniczej maszynerii wsparcia, a także zbierania i analizy danych o celach, w których wiodącą rolę odgrywają rozpoznanie i wojskowy wywiad. Roboty z tym jest tym więcej, im bardziej precyzyjny ma być atak, im mniej strat ubocznych ma wyrządzić, a także im lepiej ukryte, zamaskowane, trudniejsze do trafienia są cele. W obecnej operacji na Bliskim Wschodzie Amerykanom zależy na ukaraniu sprawców ataków, ale z drugiej strony na ograniczeniu szkód i strat.

Egzekucję utrudnia fakt, że wspierani przez Iran islamscy bojownicy mieli wystarczająco dużo czasu, by od napaści na obóz Tower 22 w Syrii i zapowiedzi odwetu ze strony prezydenta Joe Bidena rozproszyć zasoby, ukryć ludzi i zamaskować, co się da. A i tak rezultaty nalotów wydają się imponujące – Pentagon podał, że z 85 wytypowanych celów wyeliminowanych zostało 80 przy użyciu relatywnie niewielkiej ilości uzbrojenia. Amerykanie zapowiadają, że uderzeń będzie więcej, choć zastrzegają, że nie ma mowy o „kampanii bez końca”. Nie są to też „naloty dywanowe”, równające z ziemią całe połacie, a raczej punktowe, z zastosowaniem bomb kierowanych.

Dostarczycielami tego wymiaru sprawiedliwości za śmierć trzech amerykańskich żołnierzy były samoloty B-1B Lancer, jeden z trzech typów bombowców w służbie sił powietrznych USA, symbolizujące ważną epokę rozwoju tej zdolności uderzeniowej. „Lancer” – czyli „szwoleżer”, a po polsku nawet „ułan” – jest produktem późnego okresu zimnej wojny, w którym inaczej niż wcześniej chodziło o szybką i w miarę niezauważoną penetrację wrogiego terytorium. Technologii stealth jeszcze nie było na poziomie produkcyjnym, dlatego samoloty miały nadrabiać dużą szybkością i zdolnością do lotu na bardzo niskiej wysokości.

To wymuszało specyficzną konstrukcję, wyraźnie widoczną w kilku typach maszyn. B-1B jest długi, smukły, „szpiczasty”, a jego skrzydła rozkładają się i składają, by idealnie dostosować siłę nośną, opory i zdolności manewrowe do warunków, zadań i profilu lotu. Na najwyższej prędkości, ze złożonymi niemal w trójkąt skrzydłami, Lancer potrafi mknąć w naddźwiękowym locie nawet w najgęstszym powietrzu, na kilkudziesięciu metrach nad ziemią. Niegdyś zdolny był do uderzeń nuklearnych, dziś zostały mu zadania konwencjonalne, ale z wysoką precyzją gwarantowaną przez zasobniki celownicze podobne do tych w taktycznych myśliwcach. Bombowiec ten, będąc największą dostępną Ameryce ciężarówką na bomby, stał się jednocześnie snajperem, mającym w magazynku „kule” o wielkiej masie. Ładowność tego magazynka to 34 tony uzbrojenia, a w czynnej służbie są na dziś 62 samoloty. Średni ich wiek to ponad 34 lata.

Niemal tyle samo jest gabarytowo większych, ale znacznie starszych i nieco mniej pojemnych B-52. Ośmiosilnikowe olbrzymy to dinozaury lotnictwa, które konstrukcyjnie pamiętają czasy nuklearnej rywalizacji USA z ZSRR w latach powojennych. Bywało, że z bombami atomowymi w komorach latały w dyżurach non stop, zresztą kilka gubiąc – takie to było odstraszanie. Dziś B-52 mają wciąż istotną rolę, ale głównie jako nosiciele odpalanych z dużego dystansu pocisków manewrujących. Zachowały też zdolność do użycia uzbrojenia jądrowego w ramach lotniczego filara nuklearnej triady. Charakterystyczne, nieco toporne sylwetki tych maszyn, widać coraz częściej na europejskim niebie, gdy w ramach ćwiczeń wykonują loty nad Morzem Północnym, Śródziemnym i Bałtyckim w asyście sojuszniczych myśliwców.

Symulowany zrzut pocisków widać, gdy gdzieś nad Bornholmem bombowce zawracają, by zachować bezpieczny dystans od rosyjskich myśliwców. Pociski miałyby lecieć dalej same, nad obwód kaliningradzki, Białoruś czy właściwe terytorium Rosji. B-52 nie jest na dzisiejsze warunki maszyną nowoczesną i nie ma mowy, by się nią stał. Trudno o to w sytuacji, gdy średni ich wiek przekracza 60 lat. Ale ponieważ amerykańskie lotnictwo wciąż ich potrzebuje, weterani przestworzy mają otrzymać nową siłę w postaci silników nowej generacji. Wymiana napędu ma umożliwić samolotom pozostanie w służbie do połowy obecnego wieku, gdy niektóre z nich przekroczą w latach setkę.