714. dzień wojny. Kupiańsk stoi Rosjanom kością w gardle. Zaatakują?

Rosjanie zgromadzili pod Kupiańskiem dość znaczne siły, w tym ok. 500 czołgów i 40 tys. ludzi. Nie jest to jednak nowa formacja, lecz 1. Armia Pancerna Gwardii, która została w końcu odtworzona i uzupełniona. Czy to wystarczy?

Nad ranem Ukraina ponownie padła ofiarą kolejnego ataku rakietowego ze strony Rosjan, łącznie odpalono 20 dronów Shahed 136, a następnie 29 pocisków skrzydlatych Ch-101 odpalonych z dziesięciu bombowców Tu-95MS i cztery pociski Ch-22 z bombowców Tu-22M3, a także trzy morskie pociski skrzydlate 3M14 Kalibr wystrzelone z jednego z okrętów na Morzu Czarnym w pobliżu Noworosyjska. Poleciały też trzy pociski balistyczne Iskander M oraz pięć rakiet przeciwlotniczych S-300 wystrzelonych do celów naziemnych jako balistyczne. Nie ma danych o tym, ile z nich zestrzelono, ale zapewne nie więcej niż połowę, bowiem Ukraińcom kończy się zapas rakiet przeciwlotniczych. W związku z tym wiele pocisków trafiło w różne cele, przynosząc straty. W Kijowie trafiono wielki blok mieszkalny, na szczęście pocisk wybił tylko dziurę na jednym z wyższych pięter, ale blok ocalał. Ataki spadły też na Charków i Mikołajów. Wszędzie są ofiary wśród cywili, mówi się na razie o śmierci pięciu osób. Amunicji ma być więcej Ponieważ sytuacja w zakresie dostaw amunicji i środków bojowych oraz różnego sprzętu wojskowego nie jest, delikatnie mówiąc, najlepsza, kontynuowane są wysiłki, by poszerzyć bazę produkcyjną przemysłu obronnego w Ukrainie. Wśród tych przedsięwzięć turecka firma Baykar, producent słynnych bayraktarów, właśnie zaczęła budowę swojej wytwórni w Ukrainie. Podejmuje się też różne inne próby zaopatrzenia Ukrainy.