450. dzień wojny. Czy będzie czym strzelać? Amunicyjny klincz zmorą Ukraińców. Trzy wnioski dla Polski

Wojna w Ukrainie przypomina nieco I wojnę światową także w tym, że wystrzeliwuje się niewyobrażalne ilości amunicji artyleryjskiej. Od czasów II wojny światowej nie było takiego konfliktu, w którym artyleria byłaby używana aż tak intensywnie.

Zaskakujące jest to, że ukraiński lokalny kontratak pod Bachmutem znów przyniósł pewne postępy. Zdobyto na przykład małą wieś o nietypowej nazwie Sakko i Wancetti, leżącą kilka kilometrów na północ od Sołedaru. Wieś liczyła ostatnio trzech mieszkańców. Kolejne postępy poczyniono na południe od Bachmutu, pod Iwaniwśkie i pod Kliszczijiwką. Postępy tych ataków są niewielkie, na północ od Bachmutu Ukraińcy przesunęli się o 500 m, zaś na południe – o kilometr. Rosjanie są jednak powoli spychani, a ponadto zmusiło ich to do ściągania posiłków spod Kreminnej i Swiatowego, gdzie pomalutku ukraińskie wojska też przejmują inicjatywę. Nie jest to jednak jeszcze ta duża kontrofensywa, na którą nadal czekamy.

A więcej o bieżącej sytuacji – jutro.