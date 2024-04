768. dzień wojny w Ukrainie. Z Rosją da się wygrać! Jest siła, przed którą się ugnie

Z Rosją da się wygrać w Ukrainie. Europa, nawet bez USA, ma od niej trzykrotnie większą populację, a jej wartość PKB jest nieporównywalnie większa. Te zasoby należy po prostu uruchomić. To niełatwe, ale tak właśnie trzeba.

Bardzo nas ucieszyły zdjęcia z pożaru w zakładzie Urwalwagonzawod w Niżnym Tagile. To zdecydowanie za daleko jak na ukraińskie drony, z terenów kontrolowanych przez Kijów jest tam ponad 1700 km. Co to więc było? Wypadek, sabotaż? A cieszy dlatego, że dziś to jedyny rosyjski zakład produkujący czołgi.

Skoro mowa o czołgach, to warto opisać wczorajszy atak 6. Lwowskiego Pułku Czołgów Gwardii z 90. Witebsko-Nowgorodzkiej Dywizji Pancernej Gwardii w rejonie na zachód od Awdijiwki. Wzięło w nim udział aż 36 czołgów i 12 bojowych wozów piechoty w ramach wsparcia. Właściwie czołgi stanowiły główną siłę bojową, a piechota je tylko osłaniała. Trafiło na 25. Syczesławską Brygadę Powietrzno-Desantową (de facto zmechanizowaną) zajmującą tu pozycje obronne. Ukraińcom udało się zniszczyć 12 wrogich czołgów i osiem bojowych wozów piechoty, głównie przy pomocy kierowanych pocisków rakietowych Javelin. Rosjanie mieli słabe rozpoznanie, zabrakło też właściwego wsparcia artyleryjskiego.

Na frontach trwają walki pozycyjne. Pod Kreminną ukraińskie wojska odbiły część terenu. Ale generalnie to Rosjanie muszą być wszędzie odpierani. Atakująca pod Bachmutem 4. Brygada Zmechanizowana z 2. Ługańskiego Korpusu Armijnego Gwardii straciła kilka pojazdów pancernych. To pretekst, żeby kolejny raz przypomnieć: na straty sprzętu Rosja za bardzo nie może sobie pozwolić, jeśli chce realnie myśleć o sile zdolnej przeciwstawić się NATO.

Pod Donieckiem atakował z kolei 255.