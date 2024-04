Eurowizja i antysemityzm

Za kilka dni w szwedzkim Malmö rozpocznie się konkurs Eurowizji. Żydzi nie będą mile widziani.

Malmö to trzecie co do wielkości miasto w Szwecji. Jedna trzecia jego mieszkańców to imigranci. I po raz trzeci – w dniach 7–11 maja – odbędzie się w Malmö konkurs Eurowizji. Trójka w numerologii przynosi szczęście, ale szwedzki ekspert ds. terroryzmu Magnus Ranstorp twierdzi, że trzeba się raczej przygotować na koszmar.

Poziom zagrożenia terrorystycznego w Szwecji jest bardzo wysoki – od sierpnia ub.r. to czwórka w pięciostopniowej skali. Nie dalej niż w marcu aresztowano w Berlinie dwóch mężczyzn, którzy przygotowywali zamach na szwedzki parlament – prawdopodobnie w ramach zemsty za kilka publicznych spaleń Koranu w Szwecji. Sytuację pogarszają napięcia wywołane konfliktem izraelsko-palestyńskim, które właśnie w Malmö są szczególnie odczuwalne.

Malmö jest najbardziej wielokulturowym miastem w Szwecji. Mieszkają tu ludzie ze 180 krajów, a prawie połowa z 362 tys. mieszkańców albo sama urodziła się poza Szwecją, albo ma rodziców urodzonych poza tym krajem – głównie na Bliskim Wschodzie. Malmö to także miasto młode, połowa jego mieszkańców nie skończyła jeszcze 35 lat. To właśnie stąd pochodzi najsłynniejszy szwedzki piłkarz Zlatan Ibrahimović, miejscowa duma. Wystawiono mu nawet tutaj złoty pomnik na miejskim stadionie, który jednak był kilkakrotnie zniszczony po tym, jak Zlatan zdradził rodzimych kibiców, stając się udziałowcem sztokholmskiego klubu Hammarby. Malmö bywa więc miastem silnych emocji.

Niedobre awokado

7 października 2023 r. przez Malmö przejechała głośna kawalkada ponad 300 samochodów z palestyńskimi flagami – był to wyraz radości z powodu masakry dokonanej na Izraelczykach przez Hamas. Wydarzenie potępił premier Ulf Kristersson, ale triumfalne obchody krwawej kaźni trwały w mieście jeszcze kilka dni.