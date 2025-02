1087. dzień wojny. Co autor miał na myśli? Rosyjski dron uderzył w Czarnobylu. Niewiele brakowało

Jeden z rosyjskich bezpilotowców Gerań 2 uderzył w sarkofag reaktora atomowego bloku nr 4 nieczynnej Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Na szczęście nie doszło do uwolnienia promieniowania radioaktywnego.

Odezwał się siedzący w kolonii karnej Igor Girkin vel Igor Striełkow, który mocno skrytykował dyskusje o negocjacjach pokojowych. Jego zdaniem całkowicie oddano inicjatywę w ręce Donalda Trumpa i Rosja nie ma już nic do powiedzenia. Były pułkownik FSB jest przedstawicielem frakcji „siłowików”, którzy naciskają na zwiększenie tempa działań. Nie rozumie idei wojny na wyniszczenie, która ma sprawić, że wymęczona i apatyczna Ukraina nie stawi żadnego oporu siłom okupacyjnym. Moskwa liczy też na wyłonienie prorosyjskiego przywództwa w Kijowie, które skieruje naród rozczarowany Zachodem i zawiedziony w nadziejach prosto w objęcia Rosji. Tak jak to miało miejsce w Gruzji, gdzie po kilkunastu latach od wojny nastąpił niespodziewany zwrot ku Rosji – kierunek na Unię i NATO nie wypalił. To samo zresztą dzieje się z Turcją, która po latach starań o przyjęcie do UE zaczęła dryfować w stronę państwa antyzachodniego, a kto wie, czy w końcu nie prorosyjskiego.

Na taki efekt liczy Władimir Putin i wydaje się, że jego polityka zaczyna przynosić owoce. Zachód stracił jedność w sprawie ukraińskiej, słychać silne wezwania do zaprzestania pomocy. Niczego lepszego nie mógł się Putin spodziewać, pozostaje rozegrać wszystko tak, by Amerykanie zostawili Ukrainę Europie. Bo Europa dla Putina się nie liczy, chyba że w kategorii kolejnej zdobyczy.

Głównym problemem Rosjan jest to, że w 2024 r. stracili ok. 40 proc. więcej ciężkiego uzbrojenia i sprzętu niż w 2023, a zapasy wysychają.