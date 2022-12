„Co my tu robimy?”. Putin próbuje przykryć słabości rosyjskiego wojska

Kreml wykorzystuje każdą okazję, aby odwrócić uwagę od porażek, znudzić Rosjan tematyką wojenną i oswoić z długofalowym wysiłkiem wojennym. Ale jak długo uda mu się zaklinać rzeczywistość, skoro nawet żołnierze zadają sobie pytanie: „Co my tu robimy?”.

Powrót Wiktora Buta do Rosji to historyczny sukces Kremla. Konsumuje go właśnie rosyjska władza, chwaląc się, że doprowadziła do uwolnienia rosyjskiego więźnia numer jeden. „Pan życia i śmierci” przetrzymywany był od 14 lat w USA, gdzie odsiadywał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Buta wymieniono za koszykarkę Brittney Griner, lecz w Rosji pozostał inny zakładnik – Paul Whelan, były żołnierz marines, aresztowany w 2018 r. pod zarzutem szpiegostwa.

But przykrył słabość Rosji

Dla Rosjan to zwycięska runda w rozgrywce z USA, bo przeciętny obywatel nauczony jest patrzeć na relacje rosyjsko-amerykańskie w kategoriach leninowskiego „kto kogo”. Poczucie zwycięstwa podtrzymał także rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow, który podkreślił w wywiadzie dla dziennika „Izwiestia”, że „nie jest to bynajmniej krok w stronę wyjścia z kryzysu w relacjach z USA”. Innymi słowy, Rosja nie ma zamiaru kapitulować i iść na strategiczną ugodę z Anglosasami.

Butem udało się także przykryć własną słabość, a konkretnie eksplozje na lotniskach wojskowych w głębi terytorium Federacji. Alarm podnieśli blogerzy i eksperci wojskowi, którzy krytykowali armię za to, że dopuściła do ataku dronów na lotniska w sąsiedztwie Riazania i Engelsa, a następnego dnia w Kursku. Ukraina zaprzeczyła oskarżeniom, że stoi za wybuchami w rosyjskich bazach. Zaś Stany Zjednoczone ustami sekretarza ds. bezpieczeństwa Lloyda Austina stwierdziły, że „Waszyngton nie powstrzymuje Ukrainy przed samodzielnym rozwojem rakiet dalekiego zasięgu”.

Dla rosyjskich wojskowych to bardzo zła wiadomość. Oznacza, że Ukraina posiada zdolność rażenia głębokiego terytorium Rosji, to raz. A dwa, że skoro ostrzelano bazę Diagilewo niedaleko Riazania, oddaloną od ukraińskiej granicy o ok. 500 km i 175 od Moskwy, to w zasięgu ukraińskiej amii może być również Kreml. To cios podwójny, gdyż w bazie Engels stacjonują bombowce strategiczne Tu-95, a więc Ukraińcy podważyli wiarygodność Rosji jako potęgi jądrowej.

Co gorsza dla Rosjan, a co na Twitterze zauważył niemiecki ekspert ds. Europy Wschodniej Siergiej Sumlenny, „jeśli Ukraina rzeczywiście uderzyła w rosyjską bazę lotniczą Engels zmodyfikowanym dronem Strizh Tu141, to jest to gorsza katastrofa dla obrony powietrznej RU niż uderzenie nowym dronem UKR”. Przypominał przy tym, że Strizh został opracowany w latach 70. ubiegłego wieku jako standardowy cel w ćwiczeniach obrony powietrznej, a nie dron bojowy.

Czytaj też: Najpierw strzelaj, potem negocjuj. Putin gra na czas, Zachód też może

Kreml próbuje odwracać uwagę

Reakcja Kremla musiała być w tym przypadku dwojaka. Z jednej strony Władimir Putin musiał zaznaczyć siłę, stąd sugestia podczas spotkania z Radą Praw Człowieka 7 grudnia, że ryzyko wojny jądrowej wciąż rośnie. Z drugiej zaś musiał uspokoić przede wszystkim swojego seniora, czyli Pekin, który już dawno wyartykułował jasno, że nie dopuszcza użycia broni jądrowej w tej wojnie. „Nie zwariowaliśmy – mówił więc Putin – zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest broń jądrowa”. I dodał: „Nie zamierzamy nią wymachiwać jak (małpa) brzytwą”. Akcentował ponadto, że Rosja nie używa broni jądrowej jako pierwsza, bowiem strategia nuklearna zezwala jedynie na uderzenie odwetowe.

Kreml wykorzystuje też każdą okazję, aby odwrócić uwagę od porażek, znudzić Rosjan tematyką wojenną i oswoić z długofalowym wysiłkiem wojennym. Nie szkodzi też budowanie obrazu zwycięskiej armii, więc w ramach obchodów Dnia Bohaterów, który przypada na 9 grudnia, Putin uroczyście wręczył medale Złotej Gwiazdy w kremlowskiej Sali św. Jerzego „bohaterom wojennym”, m.in. ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu oraz generałowi Walerijemu Gierasimowowi.

W tle ulubiony dziennik Putina przekonywał, że zwycięstwo Rosji jest wyłącznie kwestią czasu. Powołał się na wywiad eksperta woskowego Konstantina Siwkowa na portalu Tsargrad, który związany jest z Aleksandrem Duginem. Rosjanie dostali pięć argumentów za tym, że rosyjska armia jest skazana na zwycięstwo. Posiada bowiem przewagę w powietrzu, w sile ognia na polu walki, liczebności pojazdów opancerzonych, wyszkoleniu kadr oraz możliwości mobilizacji.

Czytaj też: Już nie ma bezpiecznych miejsc. Wnioski z pierwszej fazy wojny

Koniec z mobilizacją? Tylko oficjalnie

Zamiast uspokoić, „Komsomolskaja Prawda” dotknęła ciągle żywych obaw Rosjan przed kolejną mobilizacją, której eksperci rosyjscy spodziewają się już na początku 2023 r. Dwa dni temu zaprzeczał jej jednak prezydent Putin. Na spotkaniu z członkami Rady Praw Człowieka oświadczył, że „w tej chwili nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków mobilizujących”, a Pieskow dodał, że zamieszczane w mediach społecznościowych spekulacje są „prowokacyjnymi wiadomościami” i wezwał do ich ignorowania. Podwójne dementi jest jednak zasadnym powodem, żeby obawy potraktować jeszcze poważniej. Władze zapewniały swojego czasu, że mobilizacji nie będzie, oficjalnie była „częściowa”, a faktycznie pełna. Media ogłaszały również jej zakończenie, lecz „uzupełnienia” trwały do listopada w najlepsze.

Instynkt, doświadczenie oraz rady prawników mówią, żeby nie ufać władzy. Sygnały zbliżającej się mobilizacji dostrzega też prawnik Fundacji Walki z Korupcją Aleksander Pomazujew: „Jeżeli mówimy o konkretnych znakach, to chyba najbardziej rzuca się w oczy dekret prezydencki, który zdecydował o utworzeniu jednolitej bazy w systemie rejestracji obywateli podlegających poborowi, a robi się to oczywiście po to, żeby usystematyzować pracę nad mobilizacją w skali całego kraju”. Zunifikowana baza powinna być gotowa do kwietnia 2023 r., a wezwania do mobilizacji nadal są dostarczane, o czym ostatnio pisali dziennikarze z „The Insider”.

Czytaj także: Kijów: dramat, zimno i ciemno. Karierę robi sformułowanie „plan B”

Każdy może zostać wrogiem państwa

Przed Rosjanami kolejne zaciągi na front, więc Kreml zaradczo dokręca śrubę wszelkim oponentom i ewentualnym krytykom nie tylko mobilizacji. W zanadrzu ma wprawdzie ogłoszenie stanu wojennego, lecz skaluje swoje działania. Na dziś wystarczy nowelizacja ustawy o agentach zagranicznych. Na początku grudnia Duma poszerzyła definicję agenta zagranicznego w taki sposób, że władza może uznać za inoagenta dosłownie każdego. Nie trzeba mieć dochodów z zagranicy, wystarczy „pozostawać pod zagranicznym wpływem”. A więc rozmowa z obcokrajowcem, post w mediach społecznościowych czy zwykła znajomość może być uznana przez służby bezpieczeństwa za inspirujące. Innymi słowy, każdy, dosłownie każdy, może zostać wrogiem państwa.

W piątek zapadł też wyrok skazujący Ilię Jaszyna, opozycjonistę i współpracownika Aleksieja Nawalnego, na osiem i pół roku więzienia. Oskarżono go o szerzenie „fejków o rosyjskiej armii”, bo w kwietniu Jaszyn podczas relacji w internecie mówił o mordach na cywilach w Buczy. Rosyjska prokuratura uznała to za „świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji motywowane nienawiścią polityczną”, choć – jak twierdziło oskarżenie – Jaszyn „wiedział, że Rosja podejmuje działania w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa” – relacjonował w piątek portal Meduza.

Oskarżenia o dyskredytację musi obawiać się nawet ultrapatriota i zagorzały krytyk ministra Szojgu Igor Girkin vel Striełkow. Po powrocie z Donbasu z nowymi siłami bije w ministra. Zastrzega jednak, że nie z zamiarem „dyskredytowania rosyjskiej armii”. Na swoim kanale telegramowym pisze jednak wprost: oddziały rosyjskie walczą siłą inercji, nie mając pojęcia, co jest celem obecnej kampanii. Prowadzi to do apatii żołnierzy, a ta do upadku morale i realizowanie rozkazów „na odczepnego”.

Mówi także to, co wiedzą żołnierze na froncie, a czemu zaprzecza Kreml. A więc, że „tzw. Ukraina NIE będzie zamarzać w zimie, NIE będzie się buntować i NIE będzie walczyć gorzej. Wręcz przeciwnie. Jej żołnierze, którzy uwierzyli już w swoje siły w wyniku jesiennych zwycięstw i są pod pełną ochroną NATO, będą tylko coraz mocniej walczyć z »Moskalami«” – donosi Girkin i dodaje, że żołnierze rosyjscy z kolei zadają sobie pytanie: „Co my tu robimy?”.

Czytaj też: Czy Putin i inni mogą odpowiedzieć kiedyś za zbrodnie?