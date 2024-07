Od miłości do zwierząt do wypalenia

Nie ma takiego cierpienia zwierzęcia, którego nie zniósłby jego opiekun – mówią lekarze weterynarii.

Ci starsi, którzy zaczynali praktykę w poprzednim systemie albo na początku lat 90., to byli głównie mężczyźni, szli na weterynarię, żeby leczyć zwierzęta gospodarskie. Potem przestawili się na psy i koty, bo tam były lepsze pieniądze. Im tak nie przeszkadzał brak empatii opiekunów – sami na ogół jej zbyt dużo nie mieli. Zresztą w latach 90. medycyna weterynaryjna była na zupełnie innym poziomie. Zwierzęta domowe się odrobaczało, szczepiło i usypiało. Leczenie to była fanaberia.

Dla nowego pokolenia lekarzy weterynarii to, że zwierzę można wyleczyć, a opiekun nie ma chęci lub pieniędzy, jest bardzo frustrujące. I – jak twierdzą – to jeden z ważniejszych czynników wypalenia zawodowego i depresji, która jest prawdziwą plagą w środowisku.

Dziś lekarze weterynarii to głównie kobiety (właśnie przekroczyliśmy 50 proc., ale na studiach weterynarii już 80 proc. to panie), na ogół bardziej empatyczne niż mężczyźni, wybierające ten zawód z miłości do zwierząt. Amerykańscy naukowcy z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (bo problem wypalenia zawodowego w tym zawodzie jest globalny) ustalili po przeanalizowaniu 11 620 przypadków zgonów lekarzy weterynarii, że kobiety w tej branży są 3,5 razy bardziej narażone na śmierć w wyniku samobójstwa niż reszta populacji. W przypadku płci męskiej ten odsetek wynosi 2,1. W Polsce cztery lata temu zespół Vetnolimits, założony przez lekarkę weterynarii Natalię Strokowską, przeprowadził badanie, w którym wzięło udział 637 lekarzy weterynarii z całej Polski. Co trzeci przyznał się do myśli samobójczych.

W ciągu ostatnich czterech – pięciu lat straciłam siedmioro koleżanek i kolegów – mówi Natalia Strokowska.

Śmierć oswojona

Branża to zaledwie 20 tys.