Koszykarka za „handlarza śmiercią”. USA i Rosja wymieniają się więźniami

Uwolnienie przez Rosję amerykańskiej koszykarki Brittney Griner w zamian za wypuszczenie przez USA rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta to połowiczny sukces ekipy Bidena. W Ameryce decyzję uznano za kontrowersyjną.

Władze Rosji zwolniły uwięzioną tam od prawie 10 miesięcy pod naciąganym zarzutem przemytu narkotyków amerykańską koszykarkę reprezentacji Brittney Griner. Na podstawie umowy z USA zawartej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rząd amerykański w zamian uwolnił rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta, odsiadującego karę 25 lat więzienia za próbę sprzedaży rakiet przeciwlotniczych lewicowym terrorystom w Kolumbii.

Prezydent Biden ogłosił decyzję o transakcji z Rosją w czwartek rano amerykańskiego czasu w obecności żony Griner Cherelle. Uwolnienie koszykarki jest sukcesem jego administracji, ale połowicznym, bo w rosyjskim więzieniu nadal pozostaje Paul Whelan, były sierżant piechoty morskiej (marines), specjalista ds. bezpieczeństwa w korporacjach działających w Rosji, aresztowany tam w 2018 r. pod zarzutem szpiegostwa. Rząd USA, który stanowczo zaprzecza, jakoby Whelan był szpiegiem, usiłował przekonać Moskwę do zwolnienia go razem z Griner, ale Rosjanie się na to nie zgodzili. Biden powiedział, że nie ustanie w staraniach, by również Whelan znalazł się na wolności.

Amerykanie w rękach Putina jak zakładnicy

Brittney Griner została aresztowana 17 lutego na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, kiedy w jej bagażu znaleziono fiolki z olejem haszyszowym. Zawierały one minimalną ilość (mniej niż 1 gr) tej substancji, taką, której posiadanie grozi w Rosji – jak informują eksperci amerykańscy – co najwyżej karą kilku miesięcy więzienia z zawieszeniem, ale chociaż Griner tłumaczyła, że używa jej jako środka przeciwbólowego i do Moskwy zabrała fiolki przez pomyłkę, rosyjski sąd skazał ją w sierpniu na 9 lat więzienia. Sąd apelacyjny zatwierdził karę, a ostatnio koszykarka została wysłana do słynącej z surowych warunków kolonii karnej 500 km od Moskwy.

Propozycja wymiany Griner za Buta pojawiła się już wiosną bieżącego roku, ale Kreml domagał się dodatkowo uwolnienia innego Rosjanina – Wadima Krasikowa, skazanego za zabójstwo w Niemczech czeczeńsko-gruzińskiego działacza Zelimchana Changoszwilego. Waszyngton odmówił, tłumacząc, że nie może zmusić Niemiec, gdzie zabójca odbywa karę dożywotniego więzienia, by wypuściły go na wolność. W pewnym momencie Biden zaoferował nawet swoją osobistą rozmowę z Putinem w sprawie Whelana, ale rosyjski prezydent się na to nie zgodził.

Po napaści Rosji na Ukrainę w USA komentowano, że Putin traktuje uwięzionych Amerykanów jak zakładników, za których ewentualne zwolnienie spodziewa się uzyskać istotne amerykańskie ustępstwa. W kwietniu Rosja zwolniła byłego żołnierza marines Trevora Reeda, przetrzymywanego tam w więzieniu od prawie trzech lat za rzekome zaatakowanie policjanta; rodzina Reeda wyjaśniała, że mógł on co najwyżej stawiać opór przy aresztowaniu. Wymieniono go za rosyjskiego lotnika Konstantina Jaroszenko, aresztowanego w Liberii pod zarzutem próby przemytu do USA kokainy wartości 100 mln dol. i skazanego w Nowym Jorku na 20 lat więzienia.

Kontrowersje wokół uwolnienia „handlarza śmiercią”

Niesymetryczność oskarżeń i kar jest szczególnie drastyczna w przypadku wymiany Griner na Buta. Ten ostatni znany był amerykańskim służbom od lat jako „handlarz śmiercią”, ponieważ dostarczał broni terrorystom, którzy zabijali lub planowali morderstwa Amerykanów. Wpadł w wyniku operacji typu „żądło” w Tajlandii, kiedy miał sprzedać broń lewackiej partyzantce w Kolumbii, której rzekomi przedstawiciele okazali się podstawionymi amerykańskimi agentami. Griner natomiast, jedna z czołowych koszykarek w USA, która z narodową drużyną zdobyła dwukrotnie złoty medal olimpijski, z wyjątkiem incydentów użycia przemocy w czasie swego nieudanego małżeństwa nigdy nie popadła w konflikt z prawem i sama była w przeszłości ofiarą szykan jako lesbijka.

Komentarze w USA po jej zwolnieniu są mieszane. Niektórzy zwracają uwagę na ryzyko związane z wypuszczeniem na wolność Buta, który może teraz bez przeszkód wrócić do swej dawnej działalności, dostarczając broni np. najemnikom z tzw. Grupy Wagnera, walczącym po stronie Rosji także w Ukrainie. Pojawiają się głosy, że rząd amerykański poświęcił więcej czasu i energii dla uwolnienia Griner, gdyż jest ona słynną sportsmenką, a w dodatku Afroamerykanką i przedstawicielką społeczności LGBT, podczas gdy Whelan, który nie jest celebrytą, przebywa w rosyjskim więzieniu znacznie dłużej. Rosja jednak traktuje go inaczej, gdyż oskarżyła go o szpiegostwo.

Zdaniem niektórych komentatorów, zwalniając Buta, administracja amerykańska pozbyła się ważnej dźwigni nacisku na Rosję i nie wiadomo, co może teraz jej zaoferować w celu wypuszczenie na wolność Whelana. W grę wchodzą podobno ewentualnie aresztowani w USA agenci rosyjskiego wywiadu. Według Davida Sangera z „New York Timesa” Putin może teraz oczekiwać od Waszyngtonu, że w zamian za zwolnienie Whelana rząd amerykański życzliwiej potraktuje jego sugestie, żeby Biden rozmawiał z nim bezpośrednio o wojnie w Ukrainie, a nawet wywarł presję na Wołodymyra Zełenskiego, by ukraiński prezydent przystąpił do rozmów pokojowych. Rząd USA stale podkreśla, że tego nie zrobi, bo dalszy los wojny zależy wyłącznie od Ukraińców.

