1097. dzień wojny. To już trzy lata. Jak to wszystko się zaczęło? Rosyjski atak na Ukrainę krok po kroku

Dziś, po trzech latach, dysponujemy znacznie większą liczbą wiarygodnych informacji i materiałów dokumentujących działania wojenne z pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak one dokładnie wyglądały? Prześledźmy jeszcze raz ten pierwszy, dramatyczny dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Choć aktywność ukraińskich F-16 jest chroniona szczególną tajemnicą, na jaw wyszły informacje o ich działaniach w rejonie Sudży. Ukraińskie maszyny atakują rosyjskie pozycje za pomocą bomb kierowanych GBU-39 SDB oraz JDAM. Jak donoszą Rosjanie, ma dochodzić także do kontaktów ukraińskich samolotów z rosyjskimi Su-35, a niepotwierdzone informacje mówią o bitwie powietrznej pomiędzy F-16 a Su-35, podczas której piloci obu maszyn odpalili przeciwko sobie nawzajem pociski, odpowiednio AIM-120C-7 oraz R-37M. Miało się to zakończyć „czeskim remisem”, obydwa pociski chybiły. Rosjanie uwielbiają porównywać swoją technikę do zachodniej, więc rosyjski internet pełen jest opinii wskazujących na wyższość Su-35 nad F-16. Aż szkoda, że nie ma dowodów ukazujących rzekomą przewagę najnowszej rosyjskiej techniki nad 40-letnimi zachodnimi maszynami z demobilu.

Sytuacja na froncie nie wychodzi ze stagnacji. Poza tradycyjnymi szturmami nękającymi nie ma mowy o poważnych zmianach, co szczegółowo opiszemy jutro.

Kijów, strona zachodnia

Dokładnie trzy lata temu, w nocy z 23 na 24 lutego 2022 r. dwie grupy dywersyjne 45. Brygady Specnazu Wojsk Powietrzno-Desantowych (WDW) przekroczyły pod osłoną nocy granicę białorusko-ukraińską, przebiegającą przez czarnobylską strefę wykluczenia. Ich zadanie: przejść niepostrzeżenie przez zamknięty obszar i zająć dwa ważne punkty na drodze łączącej Czarnobyl z Iwankowem.