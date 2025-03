Świat na zakręcie: przegląd „Polityki”. Rubio nic nie może, w Europie przyspieszenie

W Niemczech trwają rozmowy koalicyjne, najpewniej oparte na szczątkowym porozumieniu zawartym jeszcze przed wyborami. Brytyjski rząd przyspiesza, w USA dominuje chaos.

Sprawy na świecie nabrały niespotykanego tempa. W naszej ocenie codzienne relacjonowanie tych wydarzeń, choć ważne, należy wesprzeć tekstami dającymi szerszą perspektywę na te zmiany. Informacji spływa tyle, że trudno za nimi nadążyć, nie mówiąc o wyciągnięciu właściwych wniosków. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, przedstawiamy naszym czytelnikom nowy format: „Świat na zakręcie”. Będziemy w nim agregować i analizować doniesienia dotyczące polityki zagranicznej i dyplomacji. Nie tylko z polskiej perspektywy, nawet jeśli pozostaje dla nas kluczowa. Naszym celem jest przedstawianie informacji, do których inni nie mają dostępu, a które pozwolą lepiej przygotować się na kolejne etapy wielkiej reorganizacji systemu międzynarodowego. To, co słyszymy w Warszawie, jest dla nas równie ważne jak głosy z Waszyngtonu, Berlina, Londynu, Brukseli, ale i pozaeuropejskich stolic. Mamy nadzieję, że z naszą pomocą świat wyda się choć trochę mniej chaotyczny.

Johann Wadephul: nowy szef niemieckiego MSZ?

U zachodnich sąsiadów trwają rozmowy koalicyjne po lutowych wyborach. Jak udało nam się ustalić, najbardziej prawdopodobna wciąż jest koalicja CDU/CSU i SPD, choć ewentualne wejście Zielonych do sojuszu nie jest wykluczone. Niemieckie źródła wskazują, że pierwsze rozmowy między dwiema największymi partiami miały miejsce jeszcze przed wyborami. Zawarto wtedy najpewniej szczątkowe porozumienie, teraz dopinane są szczegóły. Bez Zielonych w rządzie nastąpi zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Według naszych informacji jednym z faworytów jest Johann Wadephul, wiceszef CDU, deputowany do Bundestagu poprzedniej kadencji.