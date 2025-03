MAGA przygląda się Warszawie. „Czy Rumunia była dla Polski testowym scenariuszem?”

Z kręgów MAGA płynie coraz więcej ostrzeżeń przed nieprawidłowościami w polskich wyborach prezydenckich. Biorąc pod uwagę ostatnie poczynania USA, może to zwiastować sporą awanturę.

„Spójrzmy na Polskę. Dlaczego ma znaczenie? W Polsce za dwa miesiące odbędą się wybory prezydenckie. Czemu to ważne? Spójrzcie na Rumunię. Najpopularniejszemu kandydatowi zabroniono właśnie startu w wyborach. Georgescu nie spodobał się Unii Europejskiej, więc Unia wywarła presję na Rumunii, żeby nie pozwolić mu wygrać. Globalistom nie podobał się kandydat, który wygrał, więc uniemożliwili mu start. To typowe dla krajów postsowieckich. To samo próbowano zrobić z Trumpem u nas. A następne wybory prezydenckie w Unii są w Polsce. Czy Rumunia była dla Polski testowym scenariuszem? Zobaczymy. Wszystkie oczy na Europę”.

Między Trumpem a polską prawicą

Filmik z tym komentarzem na portalu X umieścił w środę Jack Posobiec, popularny w kręgach MAGA intelektualista, znany zwolennik właściwie wszystkich teorii stanowiących fundamenty światopoglądu Donalda Trumpa. Liberałowie próbują zniszczyć świat, zastąpić europejską i amerykańską populację migrantami z niechrześcijańskich krajów. Media chodzą na pasku komunistów, wolność słowa jest zagrożona. Stanami Zjednoczonymi rządzi pedofilska szajka i tylko Trump może je uratować przed zniszczeniem. Do tego dochodzi suflowanie kremlowskiej propagandy na temat wojny w Ukrainie i przeświadczenie, że z Putinem po prostu należy się dogadać.

Posobiec, kiedyś prezenter w bliskiej Trumpowi telewizji kablowej One America News Network (OANN), nie jest popularny tylko w mediach społecznościowych. Ma wpływy w administracji. W 2020 r.