Świat na zakręcie: przegląd „Polityki”. Co Witkoff usłyszał w Moskwie i czym Putin straszy Trumpa

Ważne źródła w ukraińskiej armii donoszą o usztywnieniu się Rosjan i relacjonują wizytę Steve’a Witkoffa w Moskwie. Tymczasem z Brukseli coraz głośniej dociera krytyka pod adresem byłej premier Estonii.

W najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”, cyklicznej analizy „Polityki” na tematy międzynarodowe, koncentrujemy się na dwóch kluczowych punktach widzenia na rzeczywistość: rosyjskim i amerykańskim. Korzystając z informacji przekazanych nam przez wysokich rangą ukraińskich wojskowych i poufnych dokumentów środowisk analitycznych w Waszyngtonie, opisujemy najbardziej prawdopodobny scenariusz rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.

To strona rosyjska dyktuje warunki negocjacji, a Donald Trump i jego najbliższe otoczenie żyją w przeświadczeniu, że uda im się zbudować z Kremlem relację transakcyjną. Zmuszenie Ukrainy do kapitulacji ma być prezentem dla Putina, który – w mniemaniu Trumpa – będzie potem jego dłużnikiem. Takie ustawienie stosunków bilateralnych ma pozwolić na wspólne projekty gospodarcze i ekstrakcyjne na dalekiej północy, ale też wyrwanie Rosji z chińskich objęć. Tymczasem rozsypuje się europejska jedność w sprawie Ukrainy, bo nadal nie wiadomo, kto ma być liderem tego frontu – nikt nie chce, by była to Kaja Kallas.

Co Witkoff usłyszał w Moskwie

Pełnomocnik prezydenta USA do spraw relacji z Bliskim Wschodem jest najważniejszym pośrednikiem w kontaktach Waszyngtonu z Kremlem. Rosję odwiedził 13 marca, spotkanie było szeroko relacjonowane przed media. Sam Steve Witkoff, bez jakiegokolwiek doświadczenia dyplomatycznego i niemówiący po rosyjsku, wyszedł z rozmowy pod dużym wrażeniem Putina. Do opinii publicznej przebiły się tylko kuriozalne komentarze o portrecie Trumpa przekazanym przez rosyjskiego prezydenta czy o tym, jak „dobrym człowiekiem” jest Putin w ocenie Witkoffa.

Jak udało nam się ustalić, negocjacje nie przebiegły jednak w koncyliacyjnej atmosferze.