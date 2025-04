W prasie wybuchły spekulacje na temat możliwej śmiertelnej choroby Władimira Putina. Wołodymyr Zełenski zareagował: „on wkrótce umrze”. Co by to zmieniło na froncie?

Sądząc z opublikowanych filmów, Ukraińcy niestrudzenie niszczą systemy przeciwlotnicze różnych typów, by utorować drogę swoim samolotom. Pozostaje podziwiać, jak wiele tych systemów Rosjanie mają. 1 kwietnia 17-letni syn Ramzana Kadyrowa Adam został kuratorem resortu spraw wewnętrznych Czeczenii. Cokolwiek to znaczy. MSW ma swojego ministra i jest nim gen. por. policji Asłan Iraschanow. Adam jako kurator może zostanie tam wpuszczony, może ma nawet jakiś gabinet z komputerami do gier. Ale nie rządzi. Płk Jewgienij Małyszko i starszy sierżant Roman Timonin mają odsiedzieć 20 i 18 lat w kolonii karnej w sprawie o tortury i morderstwa własnych żołnierzy na rozkaz dowódcy. W rosyjskim wojsku to dość powszechna praktyka. Słynie z tego zwłaszcza dowódca ochotniczego oddziału Giurza Marat Ospanow. Ale o nim ani słowa. Por. Roman Szkunow, dowódca plutonu z 72. Brygady Zmechanizowanej, zginął właśnie w Ukrainie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo ginie ich na pęczki, gdyby nie fatalny tatuaż: zamiast „memento mori” (pamiętaj o śmierci) miał „momento mori” (moment śmierci). No i moment nadszedł. A mówią: nie wywołuj wilka z lasu. Kiedy Marine Le Pen usłyszała wyrok za przestępstwa umyślne, oburzony Siergiej Ławrow zagrzmiał, że to koniec demokracji we Francji i Europie (jakbyśmy słyszeli J.D. Vance’a). Skoro Rosjanie są tacy mądrzy, proponujemy, by pozwolili Le Pen wystartować w wyborach prezydenckich u siebie. Tymczasem w Waszyngtonie Kiriłł Dmitriew z Funduszy Inwestycji Bezpośrednich rozmawiał ze Steve’em Witkoffem o czasowym zniesieniu sankcji na Rosję. Jeśli zostaną zniesione, Rosja z całą pewnością zgodzi się na rozejm... Agresorzy reorganizują dawne armie separatystów, czyli 3.