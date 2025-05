Jest całkiem spore grono ludzi, którzy wierzą w to, że Rosja obawia się NATO w pobliżu własnych granic. Tak bardzo się tego obawia, że niemal kompletnie ogołociła z wojsk obwód królewiecki, własną enklawę otoczoną państwami sojuszu.

Rosjanie po raz pierwszy użyli pocisków manewrujących Dan-M odpalanych ze śmigłowców Mi-8MT. Pocisk ma masę 350 kg, rozwija prędkość od 450 km/godz. do 750 km/godz. na wysokości od 50 do 9 tys. m i ma zasięg w zależności od wysokości lotu od 300 do ok. 500 km. Masa głowicy bojowej to ponad 50 kg. Pocisk manewrujący powstał na bazie celu latającego o tej samej nazwie, który w Rosji używany jest do ćwiczeń jednostek przeciwlotniczych w realnych strzelaniach. Produkcja owych celów latających w odmianie bojowej, gdzie kosztem zmniejszenia zbiorników paliwa do silnika odrzutowego, a tym samym długotrwałości lotu z 60 do 40–45 min, zamontowano w aparacie dość silną głowicę bojową, świadczy o pomysłowości stron w tej wojnie. A teraz ich zasięg lotu nieco zwiększono, bo zamiast z naziemnej wyrzutni ze startem od zerowej prędkości i wysokości pociski te zrzuca się na większej wysokości, z wyjściową prędkością 200–250 km/godz. W ten sposób nie zużywa się już energii na rozpędzanie i wznoszenie, zachowując więcej paliwa na pewne wydłużenie zasięgu dolotu pocisku Dan-M.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ogłosił, że obecnie Ukraina sama produkuje 40 proc. uzbrojenia używanego przez swoje wojska, głównie na polu bezpilotowych aparatów latających. Od początku wojny wartość tej produkcji wzrosła 35 razy. Chodzi o to, by Ukraina coraz bardziej się uniezależniała od sojuszniczej pomocy, choć oczywiście do końca nie będzie to możliwe.

Na froncie rosyjskie wojska poczynają sobie coraz śmielej. Właśnie zdobyto ważną miejscowość Troickie, leżąca prawie 30 km od Wielikiej Nowosiłki, skąd latem 2023 r.