1203. dzień wojny. Po co Putinowi flota oceaniczna? Tajny plan, oczywisty cel

Władimir Putin właśnie podpisał plany rozwoju rosyjskiej marynarki wojennej do 2050 r., do kiedy to ma powstać duża flota oceaniczna. Po co ona Rosji?

W ciągu roku produkcja bezpilotowców uderzeniowych dalekiego zasięgu Gerań 2 wzrosła ponad pięciokrotnie – z ok. 50 miesięcznie do 2,7 tys. Nadal nie pozwala to na wysyłanie ich 500 każdego dnia, ale uderzenia w liczbie zbliżonej do setki dziennie to już właściwie norma. Zwłaszcza że kolejnych 2,3 tys. wyprodukowano w prostej wersji jako pułapki, bez głowicy bojowej i ze zubożonym układem nawigacyjnym, co zmniejsza koszty i pracochłonność wytwarzania, a jednocześnie rozprasza siły obrony przeciwlotniczej.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego rosyjska delegacja powiedziała ukraińskiej: „Wiemy, że nasze memorandum to właściwie propozycja kapitulacji i że wy go nie przyjmiecie. Walczymy w sytuacji, w której konflikt może się łatwo przekształcić w III wojnę światową”. To fakt, ale nie powinno nam umknąć to, że to Rosjanie rozpętali tę wojnę, to oni napadli na Ukrainę i to oni mogą ją łatwo skończyć, a nikt nie będzie ich atakował. Ale wiedzą, że albo będą walczyć o dominację w Europie, albo skończą jak Związek Radziecki. Uważamy, że prezydent Zełenski nie kłamie, bo Rosjanie nie kryją się w ogóle ze swoimi zamiarami. Mówią to otwartym tekstem, ale i tak nikt im nie wierzy. W Europie nikt im nie wierzy, ale władze w Moskwie budują sobie przynajmniej wiarygodność w kręgu własnego społeczeństwa i u sojuszników, którzy widzą, że Kreml nie kłamie.

Korea Północna otrzymała od Rosji dokumentację produkcyjną i technologie wytwarzania dronów Shahed-136 (Gerań 2) oraz aparatów Kałasznikow Kub-BPŁA, które są kopią izraelskiego IAI Harpy. Wspomniane aparaty mają być produkowane na potrzeby własne, jak i eksportowane do Rosji.