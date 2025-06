Greta Thunberg deportowana z Izraela. Klimat zszedł na drugi plan. Co mają robić aktywiści?

Obrońcy izraelskiego rządu oskarżają Gretę Thunberg o antysemityzm, globalizowanie intifady i promocję arafatki. Klimat zszedł na drugi plan.

Greta Thunberg została deportowana z Izraela. Podróżowała stateczkiem, który kierował się do Strefy Gazy, by dostarczyć jej raczej symboliczne ilości mleka dla dzieci, mąki, ryżu, środków medycznych i pieluch. Izraelskie siły zbrojne przechwyciły płynącą z Sycylii „Madleen” na wodach międzynarodowych. Na pokładzie znajdowało się kilkanaście osób, obok znanej szwedzkiej aktywistki także Rima Hassan, francuska europosłanka palestyńskiego pochodzenia. Załogę i pasażerów przewieziono na brzeg. Uczestnikom rejsu pokazano nagrania ataku Hamasu z 7 października 2023 r., ale odmówili oglądania. „Wolą morderców od ofiar”, uznał Israel Kac, minister obrony i żydowski nacjonalista. Thunberg odleciała do Francji, mimo że unika podróży lotniczych.

Klimat i Palestyna