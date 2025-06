Bliski Wschód w ogniu. Czy Izraelowi wolno więcej? „Trump nie chciał tej wojny”

Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, realizując – świadomie lub nie – kolejny etap izraelskiej rewolucji na Bliskim Wschodzie. O co w niej chodzi i czy zapewni Izraelowi bezpieczeństwo?

Wieczorem 21 czerwca premier Izraela Beniamin Netanjahu osiągnął to, czego pragnął – Donald Trump dał zielone światło dla amerykańskiego ataku na Iran. U progu najkrótszej nocy roku bombowce B-2 uderzyły na ośrodek wzbogacania uranu w Natanz, naruszony już podczas wcześniejszych ataków Izraela, oraz na bliźniacze zakłady Fordow umieszczone głęboko pod ziemią. Amerykanie wykorzystali 12 bomb niszczycieli bunkrów, które według Białego Domu przebiły się przez kilkadziesiąt metrów litej skały i „całkowicie zniszczyły” nuklearne ambicje Iranu. Jednocześnie amerykańskie okręty podwodne zaatakowały Tomahawkami magazyny materiałów rozszczepialnych na przedmieściach Isfahanu.

Iran, który od 13 czerwca był atakowany przez Izrael, nie potwierdza tak dużej skali zniszczeń. Wcześniej jednak w izraelskich atakach stracił m.in. najwyższych dowódców armii i Korpusu Strażników Rewolucji. Izrael obezwładnił irańskie lotnictwo i obronę powietrzną. Zaatakował również ośrodki zaangażowane w irański program nuklearny. Najważniejsze z nich, jak Fordow, mogły być jednak zniszczone tylko przez bomby, które są w posiadaniu Amerykanów. Netanjahu więc dzwonił, nalegał, a czasem wręcz stawiał Trumpa przed faktami dokonanymi. I w końcu mu się udało. „Jeśli pokój nie nadejdzie szybko – mówił prezydent USA w sobotę wieczorem – Stany Zjednoczone zaatakują inne miejsca, z precyzją, szybkością i umiejętnościami”.

Netanjahu dopiął więc swego i wciągnął USA do wojny ze swym arcywrogiem. I co dalej? Jaki jest sens tej regionalnej rewolucji, którą Izrael rozpoczął po bestialskim ataku Hamasu z 7 października 2023 r.? Bliskiego Wschodu, który istniał tamtego dnia, już nie ma. Izrael zniszczył Strefę Gazy i zabił tam co najmniej 55 tys. Palestyńczyków.