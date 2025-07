1236. dzień wojny. Trzeci etap rosyjskiej strategii wojennej. Dlaczego w Ukrainie nie wyszło?

Rosjanie fatalnie skopali. Być może – oby nie – odniosą kiedyś upragnione zwycięstwo, ale będzie bardzo kosztowne. Nie tak to miało wyglądać, ale tak to jest, kiedy nie dochowuje się zasad własnej strategii.

To był już trzeci w lipcu atak, w którym Rosjanie użyli ponad 500 środków napadu powietrznego, głównie dronów Gerań 2 (Shahed) i zbudowanych na ich bazie wabików na obronę przeciwlotniczą, pocisków skrzydlatych i rakiet balistycznych. Wczorajsze uderzenie najwyższym wysiłkiem zostało w większości odparte; jeśli wierzyć oficjalnym informacjom, straty nie były wielkie. Do końca nie wiemy, w co trafili Rosjanie. Ludność Ukrainy i tak ponosi wielkie ofiary, a siły są powoli drenowane.

Rosjanie uaktywnili się znów w północnej części obwodu charkowskiego, zdobywając na kierunku Wołczańska (po wschodniej stronie rzeki Doniec) wieś Wieliki Burłuk. Przenoszą maksymalną intensywność ataków na różne kierunki, by sprawdzić siłę obrony i wiedzieć, gdzie zadać uderzać. W obwodzie charkowskim przesunęli się ok. 5 km przez ostatnie dziesięć dni, co jest dość niepokojące.

Poza tym wszędzie trwają zacięte walki. Ukraińcy trzymają front i oddają ciosy. Wczoraj przeprowadzili pod Pokrowskiem udany kontratak, co nie zmienia faktu, że Rosjanie są już ok. 2 km od jego obrzeży.

W obwodzie charkowskim (i częściowo sumskim) przeszedł kolejny front, tym razem burzowy. Silny wiatr nie pozwolił użyć dronów, powalone drzewa i zalane okopy zatrzymały walki na kilka godzin.

Cztery kroki

Przypomnijmy tym, którzy nie czytali poprzednich odcinków: rosyjska doktryna strategiczna przewiduje cztery etapy prowadzące do celu. Żeby wiedzieć, jak gdzieś dojść, musimy wiedzieć, dokąd chcemy dojść.