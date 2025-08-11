Kontrowersyjne wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa nie są przypadkowe, a jego spór z Donaldem Trumpem tylko z pozoru jest błahy. Szef Rady Bezpieczeństwa jest wyjątkowo skuteczny w roli prowokatora.

Donald Trump niedawno znów wdał się w spór z Dmitrijem Miedwiediewem i w reakcji zapowiedział misję dwóch atomowych okrętów podwodnych, na wypadek gdyby „te lekkomyślne i prowokacyjne oświadczenia okazały się czymś więcej niż tylko słowami. Słowa mają znaczenie i mogą prowadzić do niezamierzonych konsekwencji. Mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie” – napisał Trump na Truth Social.

Sprowokował go komentarz Miedwiediewa na temat ultimatum dla Rosji. „Każde nowe ultimatum jest groźbą i krokiem ku wojnie” – napisał. I przestrzegł: „Nie podążaj ścieżką śpiącego Joe [Trump nazywa tak Joe Bidena]”. Trump nazwał go „nieudanym byłym prezydentem” i kazał „uważać na słowa”. Miedwiediew nie mógł pozostawić tego bez odpowiedzi. Zasugerował możliwość użycia przez Rosję Perymetru, tzw. martwej ręki, zautomatyzowanego systemu odwetu jądrowego.

Prowokator Miedwiediew

Spór Miedwiediewa i Trumpa jest tylko z pozoru walką kogutów. W rzeczywistości Miedwiediew – jako były prezydent i aktualnie szef Rady Bezpieczeństwa, postrzegany na Zachodzie jako ważna figura – odgrywa rolę prowokatora politycznego na kierunku zagranicznym. Swoimi wpisami podżega do wojny jądrowej, a uderzeniami w kolejne stolice flanki wschodniej NATO straszy regularnie. W marcu ubiegłego roku ostro skrytykował niemiecki rząd za groźby aresztowania Putina po nakazie wydanym przez MTK.