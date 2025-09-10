Przejdź do treści
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
10 września 2025
Świat

Rosyjskie drony nad Polską. Trump reaguje, jakby nie wiedział, co z tym fantem zrobić

Donald Trump wchodzi na pokład Air Force One w bazie wojskowej Andrews, 7 września 2025 r. Donald Trump wchodzi na pokład Air Force One w bazie wojskowej Andrews, 7 września 2025 r. Official White House Photo by Daniel Torok / Flickr CC by SA
Atak rosyjskich dronów na Polskę jest w środę głównym tematem doniesień w najpoważniejszych amerykańskich mediach. Podkreśla się, że to akt agresji przeciwko państwu NATO i przypomina o wynikających z art. 5 Sojuszu zobowiązaniach USA. Tyle uwagi nie poświęcano nam ani podczas ostatnich wyborów prezydenckich, ani wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

Donald Trump rozmawiał dziś przez telefon z Karolem Nawrockim. „Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” – napisał polski prezydent na X. Poprzedniego dnia wieczorem prezydent USA był pytany, co sądzi o dronach nad Polską, ale nie udzielił żadnej odpowiedzi. W środę zamieścił na platformie X dość enigmatyczny wpis: „What’s with Russia violating Polish air space with drones? Here we go!” („Co z rosyjskim naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony? Ruszamy!”). Tak jakby nie wiedział, co z tym fantem zrobić.

Mocny głos kongresmenów

Tymczasem atak wywołał stanowcze reakcje w Kongresie. „Rosja zaatakowała Polskę, naszego sojusznika z NATO. To akt wojny. Putin testuje nasze zdecydowanie bezpośrednio, na terytorium północnoatlantyckiego sojuszu. Jesteśmy wdzięczni naszym (europejskim) sojusznikom z NATO za szybką odpowiedź. Wzywam prezydenta Trumpa do odpowiedzi w postaci prawnie wiążących sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną” – oświadczył republikański kongresman Joe Wilson, członek komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów.

Kryzys skomentowali także Demokraci. „Powtarzające się pogwałcenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są wystarczającym ostrzeżeniem, że Władimir Putin testuje naszą determinację, by bronić Polski i krajów bałtyckich. Po rzezi kontynuowanej w Ukrainie napaści te nie mogą być ignorowane” – to oświadczenie senatora Dicka Durbina, drugiego rangą Demokraty w wyższej izbie Kongresu.

Kongresmanka Katherine Clark, odpowiedzialna za partyjną dyscyplinę w klubie Demokratów w Izbie Reprezentantów, zwróciła uwagę, że Rosja decyduje się na prowokacje, ponieważ ośmiela ją bierna albo ugodowa postawa Trumpa wobec agresji w Ukrainie. „Trump nie uzyskuje żadnych ustępstw od Putina. Musimy jasno się określić po czyjej stronie jesteśmy. Musimy stanąć w obronie Polski” – powiedziała Clark w rozmowie z telewizją CNN.

Czytaj też: Pierwsze drony zestrzelone. Jak zmieni to zadania wojska, postawę władz i życie ludzi?

Putin testuje NATO

Komentujący rosyjski atak eksperci podkreślają, że doszło do niego w kontekście trwającej od 3,5 roku wojny w Ukrainie i nasilających się ostatnio codziennych ataków dronów na jej miasta. Były dowódca amerykańskich wojsk w Europie, emerytowany admirał James Stavridis, określił sytuację jako „bardzo poważną” i sugerował możliwość eskalacji wojny poza terytorium Ukrainy. „Mam nadzieję, że Rosja powie, że drony nad Polską znalazły się przypadkiem. (…) Dobrze, że Polska przywołała art. 4 NATO”, powiedział admirał w telewizji CNN. Zapytany, czy sojusz może odstraszyć Rosję od dalszych podobnych ataków, odpowiedział, że najlepszym sposobem jest dostarczanie Ukrainie lepszej i skuteczniejszej broni. Mimo jego wiary, że ataku nie dokonano z premedytacją wśród komentujących ekspertów przeważa opinia, że tak właśnie było.

W CNN wystąpił również Radosław Sikorski. Polski minister spraw zagranicznych wyraził nadzieję na zmianę polityki prezydenta USA wobec Moskwy. „Putin kpi sobie z wysiłków prezydenta Trumpa na rzecz pokoju i testuje NATO. (…) Będziemy wdzięczni, jeśli (prezydent Trump – przyp.red.) zwiększy presję na Rosję. (…) Potrzebujemy więcej systemów broni przeciwlotniczej. Liczymy też, że USA nałożą dodatkowe sankcje na Rosję” – oświadczył.

W tym tygodniu może dojść do kolejnej rozmowy – prawdopodobnie telekonferencji – Trumpa z przywódcami najważniejszych państw NATO z tzw. „koalicji chętnych”. To grupa 31 krajów gotowych do współpracy w obronie Ukrainy, a w szczególności w zapewnieniu jej gwarancji bezpieczeństwa na wypadek rozejmu z Rosją. Państwa europejskie, w tym Polska, od wielu tygodni starają się przekonać prezydenta USA do ostrzejszego kursu wobec Rosji. Na razie bezskutecznie.

Czytaj też: Bronią Rosji jest nasz strach. Drony nad Polskę lecą wraz z propagandą

Będzie uderzenie sankcjami?

Na wprowadzenie nowych sankcji przeciw Rosji nalegają od dłuższego czasu także członkowie Kongresu z obu partii. Czeka tam na głosowanie projekt ustawy o dodatkowych tzw. wtórnych sankcjach, w postaci podwyższonych taryf na import z krajów sprzedających najwięcej ropy naftowej i gazu z Rosji. Mimo nalegań przywódcy Republikanów w Kongresie czekają na zgodę Trumpa, by zarządzić głosowanie. Sankcje mają poparcie zdecydowanej większości w obu partiach.

Trump podwyższył tylko o 25 proc. – do obecnych 50 proc. – taryfy celne na Indie i przedstawia to jako dowód, że powstrzymuje Rosję. Indie jednak nadal kupują ropę w Rosji, i to nawet w większych ilościach, tylko taniej. Na Chiny Trump nie nałożył żadnych sankcji, chociaż to największy nabywca rosyjskiej ropy.

Ostatnio wzrasta także poparcie opinii publicznej w USA dla pomocy Ukrainie, co Kongresowi daje dodatkowy argument, by Biały Dom zwiększył presję na Putina. Polegałaby ona nie tylko na sankcjach, zwiększeniu pomocy wojskowej dla Kijowa, zezwoleniu Ukraińcom na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do rażenia celów w głębi Rosji, lecz również na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Temu ostatniemu sprzeciwiają się jednak izolacjoniści w administracji, szczególnie silni w Pentagonie. Szef departamentu obrony Pete Hegseth i podsekretarz w tym resorcie Elbridge Colby opowiadają się za redukcją wojsk w Europie i przemieszczaniem ich do Azji Wschodniej, by odstraszać Chiny.

Minister Sikorski, podczas wizyty w Waszyngtonie w zeszłym tygodniu, rozmawiał z Colbym, ale nie jest jasne, jaką uzyskał odpowiedź na polskie postulaty dotyczące bezpieczeństwa Europy.

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
