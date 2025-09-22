Kolejne kraje uznają państwowość Palestyny. A Palestyńczycy szukają jej na mapie

Wielka Brytania, Kanada i Australia właśnie uznały Palestynę jako państwo, w najbliższych dniach mają do nich dołączyć kolejne kraje, w tym Francja, Portugalia, Belgia i Luksemburg. Co to oznacza i zmienia w sytuacji samej Palestyny?

Do dziś Palestynę uznało blisko 150 krajów świata, mniej więcej trzy czwarte ze wszystkich 193. Sporo, ale to symboliczne gesty, w praktyce niemające wpływu na życie ok. 5 mln Palestyńczyków na terytorium, które świat nazywa „Palestyną”, czyli na Zachodnim Brzegu, w Strefie Gazy oraz we Wschodniej Jerozolimie. „Państwo” to nie kontroluje swoich granic, nie ma ustalonego terytorium ani spójnej administracji. Nie mówiąc już o stolicy. Czym więc jest dziś Palestyna? I gdzie w zasadzie się ona znajduje? Popatrzmy.

Palestyna A, B, C

Zachodni Brzeg, gdzie mieszka blisko 3 mln Palestyńczyków, od 1967 r. znajduje się pod izraelską okupacją. Tu w 250 osiedlach, z których nawet połowa to nielegalne według izraelskiego prawa tzw. outposty, mieszka ok. 500 tys. żydowskich osadników. Izraelski rząd zadbał o to, by osadnicy podlegali odrębnemu porządkowi prawnemu – ulokowani są wyłącznie w strefie C, znajdującej się pod izraelską kontrolą w zakresie bezpieczeństwa i administracji. Mieszkając na Zachodnim Brzegu, najczęściej na wzgórzach, praktycznie są odseparowani od palestyńskich sąsiadów, często także murem (w wielu miejscach bariera bezpieczeństwa między Izraelem a terytorium palestyńskim jest tak poprowadzona, by okalała i „ubezpieczała” osiedla). Co więcej, mogą oni głosować w Izraelu, tam płacą podatki. Strefa C zajmuje ok. 60 proc. powierzchni Zachodniego Brzegu, mieszka tam też ok. 350 tys. Palestyńczyków, ale ci nie mają tych samych praw, co ich izraelscy sąsiedzi. Przykładowo wybudowanie jakiegokolwiek budynku w tej strefie wymaga pozwolenia izraelskich władz, w praktyce Palestyńczycy nie dostają ich wcale lub bardzo rzadko. Oznacza to, że niemal każdy budynek, jaki tam stoi, zagrożony jest rozbiórką, bez względu na to, czy to zagroda dla owiec, dom, czy szkoła.

W strefie A (duże arabskie miasta), ok. 18 proc. Zachodniego Brzegu, i w strefie B (ponad 400 palestyńskich wsi) mieszkają sami Palestyńczycy, tu Izraelczycy nie mają prawa wstępu, o czym informują wielkie czerwone tablice. Strefa A zarządzana jest przez władze Autonomii Palestyńskiej, strefa B tylko w zakresie administracyjnym (bezpieczeństwo leży w gestii izraelskiej). Czy A, czy B, czy C – Palestyńczycy podlegają izraelskiemu prawu wojskowemu, o wiele surowszemu niż cywilne, które dotyczy osadników. Palestyńczycy nie mogą głosować w izraelskich wyborach, nawet ci ze strefy C.

Skąd się wzięły te strefy? Z zapisów porozumień w Oslo, które są podstawą istnienia władz Autonomii Palestyńskiej. W ramach tamtych porozumień Palestyńczycy otrzymali możliwość zarządzania „palestyńskimi” terenami na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, strony wzajemnie się uznały, a do dalszych negocjacji zostawiono kwestie zewnętrznych granic, żydowskich osiedli, izraelskiej kontroli, status palestyńskich uchodźców i Jerozolimy. „Oslo” nie stworzyło „państwa”, jedynie jego namiastkę, zaczyn czegoś, co w przyszłości mogłoby państwem się stać, gdyby oczywiście obie strony się na to zgodziły. – Umykają nam dwie rzeczy: po pierwsze, brak w tych porozumieniach mechanizmu zobowiązującego obie strony, czyli Izrael i władze palestyńskie, do przestrzegania jego postanowień, które przecież miały być tymczasowe i rozstrzygnięte na stałe w drodze ostatecznych negocjacji – co, jak wiemy, nie nastąpiło. Po drugie, proces pokojowy rozpoczęty w 1993 r. de facto zastąpił prawo międzynarodowe – tłumaczył w wywiadzie dla „Polityki” Hugh Lovatt, ekspert ds. Bliskiego Wschodu w European Council on Foreign Relations.

Czyja Jerozolima?

W praktyce Strefa Gazy od 2007 r. jest oddzielnym bytem, od czasu, gdy rok wcześniej Hamas wygrał tam wybory, niekontrolowanym przez Autonomię Palestyńską. Próby stworzenia tzw. rządu jedności narodowej skończyły się niczym. Jerozolima, wraz z jej wschodnią, arabską częścią, została włączona do Izraela, który w oddzielnej ustawie z 1980 r. uznał ją za swoją „odwieczną, niepodzielną stolicę”, co nie pozostawia praktycznie żadnego pola do kompromisu. Większość państw świata nie uznaje tego statusu, co oznacza, że ich ambasady ulokowane są w Tel Awiwie, chociaż w 2017 r. Donald Trump uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i przeniósł tam amerykańską placówkę. W ślad za USA poszły Gwatemala, Honduras, Kosowo, Papua-Nowa Gwinea i Paragwaj, ostatnio decyzję w tej sprawie ogłosił też prezydent Argentyny Javier Milei.

Mamy więc sytuację, w której nie mamy jednego palestyńskiego terytorium kontrolowanego przez jedną władzę, mamy różne porządki prawne we wszystkich jego częściach, nie znamy także jego dokładnych granic, a władze palestyńskie nie kontrolują żadnego ich odcinka (ani z Jordanią, ani z Egiptem od strony Strefy Gazy, ani też między terytorium Izraela a Zachodnim Brzegiem – by dostać się z powrotem do Izraela, trzeba przekroczyć izraelski punkt kontrolny, na którym nie ma ani jednego urzędnika palestyńskiego).

Komu zagraża to państwo?

Mimo to tzw. rozwiązanie dwupaństwowe stało się Świętym Graalem Bliskiego Wschodu. Przez lata niemal wszystkie państwa świata uznawały, że w taki właśnie sposób należy rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński. Dość automatyczna formułka o „rozwiązaniu w oparciu o dwa państwa” stała się wyświechtanym zwrotem, za którym nie szła żadna treść, a kolejne próby negocjacji podejmowane głównie przez administrację amerykańską kończyły się niczym. Każdy z prezydentów USA miał ambicje rozwiązania nierozwiązywalnego konfliktu, ale każdy rozbijał się o przeszkody nie do pokonania, które zawierają się w tych pięciu kwestiach zostawionych „na później”. Ostatnią próbę podjął sam Donald Trump, kiedy w tle Porozumień Abrahamowych, czyli normalizacji stosunków z kilkoma państwami arabskimi i Izraelem, przedstawił pomysł utworzenia „państwa”, ale praktycznie pozbawionego przynależnych atrybutów, ze stolicą w wiosce pod Jerozolimą.

Nawet Beniamin Netanjahu długo uchodził za zwolennika „rozwiązania dwupaństwowego”, a do dziś przypomina mu się słynny wykład na uniwersytecie Bar-Ilan, w którym mówił m.in. o powstaniu „zdemilitaryzowanego państwa palestyńskiego”. Dziś wydaje się to już bardzo nieaktualne. Ani izraelski premier, ani większość Izraelczyków nie wyobraża sobie, by powstało coś takiego jak „państwo Palestyna”. Teraz decyzje kolejnych krajów Netanjahu nazywa „absurdalną nagrodą za terror” Hamasu i zapowiada reakcję „w najbliższych dniach”. Jego zdaniem Palestyna jako państwo zagraża Izraelowi. Na razie udało się zablokować wjazd delegacji palestyńskiej do USA, więc prezydent Mahmud Abbas może zabrać głos jedynie za pośrednictwem transmisji wideo.

Nie jest do końca jasne, w jaki sposób państwo palestyńskie mogłoby zagrozić Izraelowi. Nawet szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot zapowiedział w poniedziałek, że oficjalne uznanie przez jego kraj Palestyny oznacza odrzucenie i izolowanie Hamasu. „To wielki dzień dla pokoju i ważne zwycięstwo dyplomatyczne”. Jego zdaniem krok ten jest przyznaniem racji „tym Palestyńczykom, którzy wybrali odrzucenie przemocy, odrzucenie terroryzmu”.

Co to oznacza?

W niedzielę 21 września Palestynę oficjalnie uznały rządy Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w osobnym komunikacie Portugalia. Francja ma dołączyć do tego grona dzień później, wraz z Belgią i Luksemburgiem. Co to tak naprawdę oznacza?

Według francuskiego ministra decyzja ma być natychmiastowa, ale jej wdrożenie, czyli ustanowienie stosunków dyplomatycznych, będzie stopniowe i „uwarunkowane czynnikami na miejscu, w szczególności uwolnieniem zakładników”. W tym sensie minister przyznaje, że chodzi w zasadzie o dyplomację. Część francuskich merostw z tej okazji postanowiło wywiesić palestyńskie flagi, chociaż ministerstwo spraw wewnętrznych nakazało powstrzymanie się od tego gestu. Jacqueline Bolhomme, mer podparyskiej miejscowości Malakoff, zdecydowała się wywiesić flagę mimo sądowego zakazu w tej sprawie i wniosku prefektury o finansowe ukaranie za tę decyzję. Może się jednak okazać, że poniedziałkowe gesty zostaną tylko tym, czym są – symbolem, rodzajem stanowiska wobec brutalnej wojny w Strefie Gazy.

Według prawa międzynarodowego „uznanie nie oznacza, że państwo zostało utworzone, podobnie jak brak uznania nie uniemożliwia mu istnienia”. Uznanie Palestyny ma więc głównie wymiar symboliczny i polityczny, chociaż uznające ją kraje twierdzą, że spełnia ona wszystkie niezbędne warunki do bycia państwem. Skoro spełnia warunki i istnieje, to gdzie? – Oczywiście jesteśmy wdzięczni za każdy gest uznania Palestyny, ale ma to zerowy wpływ na moje życie, nie zmienia absolutnie niczego – mówi Mohammed, znajomy trzydziestoparolatek z Ramallah. Mohammed prowadzi w mieście rodzinny biznes, ale od początku wojny ledwo wiąże koniec z końcem – obroty sklepu, które przed 7 października 2023 r. sięgały ok. 2 tys. szekli dziennie, spadły do 200. Kryzys dotknął niemal każdą rodzinę, zwłaszcza te, w których ktoś pracował w Izraelu. Wraz z wybuchem wojny pozwolenia na wjazd zawieszono, a lokalny rynek nie jest w stanie wchłonąć tylu wolnych rąk do pracy. Mohammed jak wielu jego rówieśników myśli o wyjeździe: – Tu nic mnie już nie czeka, nie stać mnie na założenie rodziny, normalne życie – przyznaje.

Mohammed uważa się za palestyńskiego patriotę, kocha Palestynę, ale ma ogromny problem z określeniem, gdzie ona w zasadzie jest. – Że istnieje, to pewne, ale coraz bardziej przekonuję się, że jedynie w głowie Abu Mazena – mówi, używając przydomka prezydenta Abbasa, wybranego na to stanowisko w 2005 r. Od tego czasu nie odbyły się kolejne wybory prezydenckie, według władz Autonomii blokuje je Izrael, nie dopuszczając do tego, by przeprowadzono je również m.in. we Wschodniej Jerozolimie. To także wymowny znak świadczący o tym, że Palestyna na razie pozostanie głównie w sercach i umysłach ludzi.